/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2
Ответить

ИМ ip-телефонии



Ссылка на сообщение swens
15/04/2004

Почему ???Однако, эта" фигня" работает и ею пользуются в 55 странах



Ссылка на сообщение Константин
16/04/2004

1селнет напоминает старые-старые переговорные пункты. Когда о "переговорах" надо было заранее договариваться и корреспонденту приходило почтовое уведомление - "завтра в 16-15 вам будут звонить, придите на переговорный пункт".

Тут правда все сведено к смс-ам. Но то же гемор. А если абонента нет, или он разговаривает...

Технология без будущего, вобщем.

Будущее за "нажал кнопку - поговорил". Без посредников. Даже если это и будет дороже.



Ссылка на сообщение Антипохмелин
16/04/2004

За эти дни в этом вопросе я уже продвинулся немного вперед :)

Сейчас уже есть технологии, когда можно набрать с мобильника номер IP-оператора, связь обрывается и уже тебе перезванивают, сразу набираешь межгород (или страну). Это и есть call-back в чистом виде. А с sms-ками это конечно бред полнейший - сделали партнерку (млм) и рекламируются как эксклюзив.

Буду продумывать схему без отзвона, в принципе, все просто и логично, но есть ли железо под это?



Ссылка на сообщение Константин
16/04/2004

Железо есть. Но оно денег стоит. Ты прикинь, что тебе выгоднее, просто звонить или звонить по железу.

Если тебе просто пару звонков в неделю - лучьше живи себе безмятежно.

Если постоянно он-лайн - железо не спасет - лучше чистый инет.



Ссылка на сообщение Антипохмелин
16/04/2004

Так ить этож продавать можно.



Ссылка на сообщение swens
16/04/2004

Константин,у вас информация о 1 селл не совсем полная и понятно почему-ведь вовнутрь сайта со всеми его функциями вы попасть не можете.Да ,это -коллбэк,но коллбэк,работающий не только с мобильным,но и со стационарным телефоном(что абсолютно не ново-опять вы правы-для стационарных).Кроме того для приверженцев IP-телефонии есть и такая функция(тариф на несколько центов меньше),но не все сидят у компа-некоторые еще и по миру ездят и вот их-то как раз стационар и IP не очень устраивает,а здесь они могут пользоваться этим где угодно.И как правильно заметил г-н Антипохмелин, это продавать можно(в корень зрит),чем я собственно и занимаюсь.А то что это пустили через млм,меня лично не пугает. Главное,чтобы за это платили!



Ссылка на сообщение Константин
17/04/2004

"Так ить этож продавать можно."

Продавать можно все что угодно. Даже Родину, наркотики и малолетних детей. Но это не значит, что этим надо заниматься.

Впрочем, если хотите поконкурироватьс каким нить Тарио-нет - флаг в руки. У них - ок. 3 млн продаж в год и карточки в каждой дыре.

Или сразу в 1селнет - там вас уже заждались.



2 свенс.

Достаточно знаю, что бы не связываться. Вообще-то у меня и нужды в трепе нет. Прекрасно обхожусь и е-почтой и skype.

Насчет мобильности - кому это реально надо - имеет и мобильный безлимитный.

Вобщем, тут общий принцип. Если ты можешь себе позволить мобильную связь и она тебе действительно нужна - копеечная экономия тут не пляшет. Смешно будет выглядеть бизнесмен, кторый бронирует 4-5* номер, переводчика, автомобиль бизнес-класса и... звонить через 1селнет... :):)

У вас - оч. ограниченная ЦА - люди, которые имеют мобильники, ездят или много звонять далеко, но при этом им греет душу 2-3 съкономленных бакса.

У вас, имхо, налицо противоречие - вы предлагаете копеечную экономию в принципе небедным людям.

И вопрос - а как народ со "стационара" с дисковым номеронабирателем вам СМС посылает :) ?



Ссылка на сообщение Антипохмелин
17/04/2004

2Константин

У меня безлимитный МСС за $150, но качество связи не устраивает - хотелось бы перейти на GSM. И таких как я у МСС около 40тыс. Если монстры типа Тарио не обращают внимания на эту аудиторию, будем искать варианты. Нельзя говорить только о людях бизнес-класса и нищих, есть еще и средний класс, к коим Вы, как я понял, тоже относитесь.



Ссылка на сообщение swens
18/04/2004

БРАВО!Антипохмелин!Критиканством заниматься -самое простое,а вот предложить что-то конструктивное.. Кстати могу предложить испытать качество связи 1 селлнет.

А по поводу пользователей с дисковыми телефонами могу ответить вашей же репликой (о переговорных пунктах),Константин. И если уж мы хотим идти в ногу со временем,то может не будем ориентироваться на такую отсталую публику? А клиенты,у которых стационары с тоновым набором могут пользоваться услугой. Кроме того это совершенно необязательно,если есть комп,потому что,как уже упоминалось, для соединения с абонентом можно воспользоваться и сайтом и вот тут-то как раз и есть елемент той самой IP- телефонии, с которой собственно и начался наш диспут!И отзвон идет в течение минуты,а не как вы изволили предположить..


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены