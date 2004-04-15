Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
ИМ ip-телефонии
15/04/2004
Почему ???Однако, эта" фигня" работает и ею пользуются в 55 странах
Почему ???Однако, эта" фигня" работает и ею пользуются в 55 странах
16/04/2004
1селнет напоминает старые-старые переговорные пункты. Когда о "переговорах" надо было заранее договариваться и корреспонденту приходило почтовое уведомление - "завтра в 16-15 вам будут звонить, придите на переговорный пункт".
Тут правда все сведено к смс-ам. Но то же гемор. А если абонента нет, или он разговаривает...
Технология без будущего, вобщем.
Будущее за "нажал кнопку - поговорил". Без посредников. Даже если это и будет дороже.
1селнет напоминает старые-старые переговорные пункты. Когда о "переговорах" надо было заранее договариваться и корреспонденту приходило почтовое уведомление - "завтра в 16-15 вам будут звонить, придите на переговорный пункт".
Тут правда все сведено к смс-ам. Но то же гемор. А если абонента нет, или он разговаривает...
Технология без будущего, вобщем.
Будущее за "нажал кнопку - поговорил". Без посредников. Даже если это и будет дороже.
16/04/2004
За эти дни в этом вопросе я уже продвинулся немного вперед :)
Сейчас уже есть технологии, когда можно набрать с мобильника номер IP-оператора, связь обрывается и уже тебе перезванивают, сразу набираешь межгород (или страну). Это и есть call-back в чистом виде. А с sms-ками это конечно бред полнейший - сделали партнерку (млм) и рекламируются как эксклюзив.
Буду продумывать схему без отзвона, в принципе, все просто и логично, но есть ли железо под это?
За эти дни в этом вопросе я уже продвинулся немного вперед :)
Сейчас уже есть технологии, когда можно набрать с мобильника номер IP-оператора, связь обрывается и уже тебе перезванивают, сразу набираешь межгород (или страну). Это и есть call-back в чистом виде. А с sms-ками это конечно бред полнейший - сделали партнерку (млм) и рекламируются как эксклюзив.
Буду продумывать схему без отзвона, в принципе, все просто и логично, но есть ли железо под это?
16/04/2004
Константин,у вас информация о 1 селл не совсем полная и понятно почему-ведь вовнутрь сайта со всеми его функциями вы попасть не можете.Да ,это -коллбэк,но коллбэк,работающий не только с мобильным,но и со стационарным телефоном(что абсолютно не ново-опять вы правы-для стационарных).Кроме того для приверженцев IP-телефонии есть и такая функция(тариф на несколько центов меньше),но не все сидят у компа-некоторые еще и по миру ездят и вот их-то как раз стационар и IP не очень устраивает,а здесь они могут пользоваться этим где угодно.И как правильно заметил г-н Антипохмелин, это продавать можно(в корень зрит),чем я собственно и занимаюсь.А то что это пустили через млм,меня лично не пугает. Главное,чтобы за это платили!
Константин,у вас информация о 1 селл не совсем полная и понятно почему-ведь вовнутрь сайта со всеми его функциями вы попасть не можете.Да ,это -коллбэк,но коллбэк,работающий не только с мобильным,но и со стационарным телефоном(что абсолютно не ново-опять вы правы-для стационарных).Кроме того для приверженцев IP-телефонии есть и такая функция(тариф на несколько центов меньше),но не все сидят у компа-некоторые еще и по миру ездят и вот их-то как раз стационар и IP не очень устраивает,а здесь они могут пользоваться этим где угодно.И как правильно заметил г-н Антипохмелин, это продавать можно(в корень зрит),чем я собственно и занимаюсь.А то что это пустили через млм,меня лично не пугает. Главное,чтобы за это платили!
17/04/2004
"Так ить этож продавать можно."
Продавать можно все что угодно. Даже Родину, наркотики и малолетних детей. Но это не значит, что этим надо заниматься.
Впрочем, если хотите поконкурироватьс каким нить Тарио-нет - флаг в руки. У них - ок. 3 млн продаж в год и карточки в каждой дыре.
Или сразу в 1селнет - там вас уже заждались.
2 свенс.
Достаточно знаю, что бы не связываться. Вообще-то у меня и нужды в трепе нет. Прекрасно обхожусь и е-почтой и skype.
Насчет мобильности - кому это реально надо - имеет и мобильный безлимитный.
Вобщем, тут общий принцип. Если ты можешь себе позволить мобильную связь и она тебе действительно нужна - копеечная экономия тут не пляшет. Смешно будет выглядеть бизнесмен, кторый бронирует 4-5* номер, переводчика, автомобиль бизнес-класса и... звонить через 1селнет... :):)
У вас - оч. ограниченная ЦА - люди, которые имеют мобильники, ездят или много звонять далеко, но при этом им греет душу 2-3 съкономленных бакса.
У вас, имхо, налицо противоречие - вы предлагаете копеечную экономию в принципе небедным людям.
И вопрос - а как народ со "стационара" с дисковым номеронабирателем вам СМС посылает :) ?
"Так ить этож продавать можно."
Продавать можно все что угодно. Даже Родину, наркотики и малолетних детей. Но это не значит, что этим надо заниматься.
Впрочем, если хотите поконкурироватьс каким нить Тарио-нет - флаг в руки. У них - ок. 3 млн продаж в год и карточки в каждой дыре.
Или сразу в 1селнет - там вас уже заждались.
2 свенс.
Достаточно знаю, что бы не связываться. Вообще-то у меня и нужды в трепе нет. Прекрасно обхожусь и е-почтой и skype.
Насчет мобильности - кому это реально надо - имеет и мобильный безлимитный.
Вобщем, тут общий принцип. Если ты можешь себе позволить мобильную связь и она тебе действительно нужна - копеечная экономия тут не пляшет. Смешно будет выглядеть бизнесмен, кторый бронирует 4-5* номер, переводчика, автомобиль бизнес-класса и... звонить через 1селнет... :):)
У вас - оч. ограниченная ЦА - люди, которые имеют мобильники, ездят или много звонять далеко, но при этом им греет душу 2-3 съкономленных бакса.
У вас, имхо, налицо противоречие - вы предлагаете копеечную экономию в принципе небедным людям.
И вопрос - а как народ со "стационара" с дисковым номеронабирателем вам СМС посылает :) ?
17/04/2004
2Константин
У меня безлимитный МСС за $150, но качество связи не устраивает - хотелось бы перейти на GSM. И таких как я у МСС около 40тыс. Если монстры типа Тарио не обращают внимания на эту аудиторию, будем искать варианты. Нельзя говорить только о людях бизнес-класса и нищих, есть еще и средний класс, к коим Вы, как я понял, тоже относитесь.
2Константин
У меня безлимитный МСС за $150, но качество связи не устраивает - хотелось бы перейти на GSM. И таких как я у МСС около 40тыс. Если монстры типа Тарио не обращают внимания на эту аудиторию, будем искать варианты. Нельзя говорить только о людях бизнес-класса и нищих, есть еще и средний класс, к коим Вы, как я понял, тоже относитесь.
18/04/2004
БРАВО!Антипохмелин!Критиканством заниматься -самое простое,а вот предложить что-то конструктивное.. Кстати могу предложить испытать качество связи 1 селлнет.
А по поводу пользователей с дисковыми телефонами могу ответить вашей же репликой (о переговорных пунктах),Константин. И если уж мы хотим идти в ногу со временем,то может не будем ориентироваться на такую отсталую публику? А клиенты,у которых стационары с тоновым набором могут пользоваться услугой. Кроме того это совершенно необязательно,если есть комп,потому что,как уже упоминалось, для соединения с абонентом можно воспользоваться и сайтом и вот тут-то как раз и есть елемент той самой IP- телефонии, с которой собственно и начался наш диспут!И отзвон идет в течение минуты,а не как вы изволили предположить..
БРАВО!Антипохмелин!Критиканством заниматься -самое простое,а вот предложить что-то конструктивное.. Кстати могу предложить испытать качество связи 1 селлнет.
А по поводу пользователей с дисковыми телефонами могу ответить вашей же репликой (о переговорных пунктах),Константин. И если уж мы хотим идти в ногу со временем,то может не будем ориентироваться на такую отсталую публику? А клиенты,у которых стационары с тоновым набором могут пользоваться услугой. Кроме того это совершенно необязательно,если есть комп,потому что,как уже упоминалось, для соединения с абонентом можно воспользоваться и сайтом и вот тут-то как раз и есть елемент той самой IP- телефонии, с которой собственно и начался наш диспут!И отзвон идет в течение минуты,а не как вы изволили предположить..
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено