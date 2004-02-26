/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2
Ответить

Хостинг



Ссылка на сообщение Andre
26/02/2004

Зенон однозначно рулит,

3 года на нем. один (!) раз падал почтовый сервер и усе.

Хотя, конешно , можете экономить.



Ссылка на сообщение HotBot
26/02/2004

Да 350Мб.ру последнее время совсем сдулся. Из-за постояных технических проблем, где то месяца полтора назад, вынужден был перенести сайт на ХайВей. К ним пока претензий нет. Даже техподдержка дает внятные и быстрые ответы. Единственное неудобство что нормальной панери управления сайтом нет. Все приходиться делать через консоль что не всегда удоюно.



Ссылка на сообщение Sergey_K
27/02/2004

Мастерхост устраивает всем. начиная от надежности и заканчивая удобством использования и администрирования.

Постепено перевожу остальные проекты с других хостингов на этот.



Ссылка на сообщение Alexander aka Thor
27/02/2004

Солидарен с Sergey_K. Мастерхост (www.masterhost.ru) - неплохой вариант по цена/качество в рунете.



Ссылка на сообщение Александр
27/02/2004

Мы хостимся на мастерхосте, серьезных нареканий нет.



На прошлой неделе была DDoS-атака на их сервера, но от этого я думаю никто не застрахован. К чести сказать - компенсировали денежкой, причем довольно существенно.



Ссылка на сообщение Andrei
27/02/2004

A что скажете про http://dinohost.ru



Ссылка на сообщение Edward
27/02/2004

суровая реальность - при DDos-атаке сервера не доступны минимум один день. По крайней мере так было на наших серверах у одного из упомянутых здесь хостера. За сколько мастерхост справился с этой проблемой?



Ссылка на сообщение Kot Matroskin©
12/03/2004

везде дело вкуса. а вообще лично я пользуюсь услугами sitehome.ru.



предоставляют чуть ли не все, что можно: и почтовых ящиков неограниченно, и доменов третьего уровня, и еще, и еще... да и панель управления PLESK весьма удобная штука. я как-то посмотрел, сколько она стоит -- был весьма удивлен, что-то тысячи $$...



что касается твоих требований, то есть у них и php с кучей модулей, и mysql, регулярно обновляется софт, да и вообще много чего есть. а если чего не хватает -- всегда можно со службой поддержки утрясти, проверено. не знаю, как кому, но я, к примеру, очень доволен. разумеется, были и мелкие недоразумения -- но с кем этого не бывает? :) оплату принимают через вебмани, по безналу, еще там что-то, не помню уже...



p.s. а, кстати, чуть не забыл... у них еще партнерская программа приятная весьма. можно так извернуться, что и бесплатно хоститься получится... :)



к тому же и защита на серверах стоит весьма неплохая. хотя была, помню, проблема с сайтом darklaw.net: на нем раньше было около 8 тыс. уникалов в сутки, 300Mb база mysql, и некоторые личности постоянно делали mysql injection... должен отдать должное саппорту за оперативную работу, хотя сначала никто не мог понять, в чем дело, гешным делом думали на кривость и неоптимизированность скриптов...



Ссылка на сообщение Алексей Остапенко
13/03/2004

Kot Matroskin - попиарили и думаете получить копейку? Не получите, потому что слишком топорно пиарите :-)



Ссылка на сообщение Edward
13/03/2004

меня тоже такие чудаки коробят. А так, читаешь - прям душа нараспашку у парня :)


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены