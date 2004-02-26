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Хостинг
26/02/2004
Зенон однозначно рулит,
3 года на нем. один (!) раз падал почтовый сервер и усе.
Хотя, конешно , можете экономить.
Зенон однозначно рулит,
3 года на нем. один (!) раз падал почтовый сервер и усе.
Хотя, конешно , можете экономить.
26/02/2004
Да 350Мб.ру последнее время совсем сдулся. Из-за постояных технических проблем, где то месяца полтора назад, вынужден был перенести сайт на ХайВей. К ним пока претензий нет. Даже техподдержка дает внятные и быстрые ответы. Единственное неудобство что нормальной панери управления сайтом нет. Все приходиться делать через консоль что не всегда удоюно.
Да 350Мб.ру последнее время совсем сдулся. Из-за постояных технических проблем, где то месяца полтора назад, вынужден был перенести сайт на ХайВей. К ним пока претензий нет. Даже техподдержка дает внятные и быстрые ответы. Единственное неудобство что нормальной панери управления сайтом нет. Все приходиться делать через консоль что не всегда удоюно.
27/02/2004
Солидарен с Sergey_K. Мастерхост (www.masterhost.ru) - неплохой вариант по цена/качество в рунете.
Солидарен с Sergey_K. Мастерхост (www.masterhost.ru) - неплохой вариант по цена/качество в рунете.
12/03/2004
везде дело вкуса. а вообще лично я пользуюсь услугами sitehome.ru.
предоставляют чуть ли не все, что можно: и почтовых ящиков неограниченно, и доменов третьего уровня, и еще, и еще... да и панель управления PLESK весьма удобная штука. я как-то посмотрел, сколько она стоит -- был весьма удивлен, что-то тысячи $$...
что касается твоих требований, то есть у них и php с кучей модулей, и mysql, регулярно обновляется софт, да и вообще много чего есть. а если чего не хватает -- всегда можно со службой поддержки утрясти, проверено. не знаю, как кому, но я, к примеру, очень доволен. разумеется, были и мелкие недоразумения -- но с кем этого не бывает? :) оплату принимают через вебмани, по безналу, еще там что-то, не помню уже...
p.s. а, кстати, чуть не забыл... у них еще партнерская программа приятная весьма. можно так извернуться, что и бесплатно хоститься получится... :)
к тому же и защита на серверах стоит весьма неплохая. хотя была, помню, проблема с сайтом darklaw.net: на нем раньше было около 8 тыс. уникалов в сутки, 300Mb база mysql, и некоторые личности постоянно делали mysql injection... должен отдать должное саппорту за оперативную работу, хотя сначала никто не мог понять, в чем дело, гешным делом думали на кривость и неоптимизированность скриптов...
везде дело вкуса. а вообще лично я пользуюсь услугами sitehome.ru.
предоставляют чуть ли не все, что можно: и почтовых ящиков неограниченно, и доменов третьего уровня, и еще, и еще... да и панель управления PLESK весьма удобная штука. я как-то посмотрел, сколько она стоит -- был весьма удивлен, что-то тысячи $$...
что касается твоих требований, то есть у них и php с кучей модулей, и mysql, регулярно обновляется софт, да и вообще много чего есть. а если чего не хватает -- всегда можно со службой поддержки утрясти, проверено. не знаю, как кому, но я, к примеру, очень доволен. разумеется, были и мелкие недоразумения -- но с кем этого не бывает? :) оплату принимают через вебмани, по безналу, еще там что-то, не помню уже...
p.s. а, кстати, чуть не забыл... у них еще партнерская программа приятная весьма. можно так извернуться, что и бесплатно хоститься получится... :)
к тому же и защита на серверах стоит весьма неплохая. хотя была, помню, проблема с сайтом darklaw.net: на нем раньше было около 8 тыс. уникалов в сутки, 300Mb база mysql, и некоторые личности постоянно делали mysql injection... должен отдать должное саппорту за оперативную работу, хотя сначала никто не мог понять, в чем дело, гешным делом думали на кривость и неоптимизированность скриптов...
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