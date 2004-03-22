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Физический или виртуальный сервер?



Ссылка на сообщение Виталий
22/03/2004

Мой сайт www.balticbook.com посещают мало человек 10- 20 в день. Поэтому я думаю что дело в коннекте - там графики много. Общий сервер не тянет.



Ссылка на сообщение Сергей
22/03/2004

Что это за сервер такой??? .. Смени хостинг и забудь о проблеме до лучших времен.



Ссылка на сообщение Константин
22/03/2004

:))))) Млин, да кто нибудь убьет этих ламеров, то б не мучались, наконец!?!?!? :):)

"Не тянуть" он может только если у тебя сервер на основе IBM PC ХТ в сарае каком-нибудь стоит и подключен по диалапу нелегальному.

Во всех остальных случаях - "тянет".



Ссылка на сообщение Алексей Остапенко
23/03/2004

1. Константин, когда вы всех вокруг называете ламерами, то выглядите не лучшим образом - похоже действительно сервер перегружен. Если на сервере разместить множество хостов, то даже статичные странички начнут медленне отдавать, памяти не хватает, Apache начинает юзать своп, все еле-еле тянется.



2. Но на мой взгляд, еще есть и проблема коннективности между

80.232.187.94 и

balticom-64-17.balticom.lv [82.193.64.17]

- если пинговать первый, то все нормально, а если пинговать второй, то иногда теряются пакеты, да и отклик хуже.



3. Рекомендация: взятьхороший хостинг в Москве, раз уж вы на Россию работает в первую очередь, обойдется это менее, чем в $100 в год. Хороших хостингов немного, берите тех у кого домен зарегистрирован не менее, чем три-четыре года назад, лучше пять лет. Это как коньяк - чем долше выдержка, тем лучше прошла проверка временем.



4. Надоело обсжудать этот сайт с жуткими кнопками внизу страниц, они тоже мешают быстрой загрузке!



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
23/03/2004

=Виталий

Смените хостинг и создавайте сами себе проблем (и нам голову не морочьте).

Видно что выделенный физический сервер Вы просто не потяните, так чего голову ломать - выбора все-равно нет.



Ссылка на сообщение andrey
23/03/2004

однозначно обычный виртуальный хостинг думаю он вам обойдеться баксов в 50 в год , хорошер хостеров в принципе найти не проблема



думаю и при 3-5 к в день о серваке гворит нет смылса если только кривые скрипты стоят на сайте



Ссылка на сообщение Виталий
23/03/2004

Спасибо за комментарии! Буду менять хостера.

Особое спасибо Константину, как особо продвинутому админу. :(



Ссылка на сообщение Константин
23/03/2004

Всегда к вашим услугам... :)))

Твой сайт может тебе тысячи $ приносить.


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