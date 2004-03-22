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Физический или виртуальный сервер?
22/03/2004
Мой сайт www.balticbook.com посещают мало человек 10- 20 в день. Поэтому я думаю что дело в коннекте - там графики много. Общий сервер не тянет.
Мой сайт www.balticbook.com посещают мало человек 10- 20 в день. Поэтому я думаю что дело в коннекте - там графики много. Общий сервер не тянет.
23/03/2004
1. Константин, когда вы всех вокруг называете ламерами, то выглядите не лучшим образом - похоже действительно сервер перегружен. Если на сервере разместить множество хостов, то даже статичные странички начнут медленне отдавать, памяти не хватает, Apache начинает юзать своп, все еле-еле тянется.
2. Но на мой взгляд, еще есть и проблема коннективности между
80.232.187.94 и
balticom-64-17.balticom.lv [82.193.64.17]
- если пинговать первый, то все нормально, а если пинговать второй, то иногда теряются пакеты, да и отклик хуже.
3. Рекомендация: взятьхороший хостинг в Москве, раз уж вы на Россию работает в первую очередь, обойдется это менее, чем в $100 в год. Хороших хостингов немного, берите тех у кого домен зарегистрирован не менее, чем три-четыре года назад, лучше пять лет. Это как коньяк - чем долше выдержка, тем лучше прошла проверка временем.
4. Надоело обсжудать этот сайт с жуткими кнопками внизу страниц, они тоже мешают быстрой загрузке!
1. Константин, когда вы всех вокруг называете ламерами, то выглядите не лучшим образом - похоже действительно сервер перегружен. Если на сервере разместить множество хостов, то даже статичные странички начнут медленне отдавать, памяти не хватает, Apache начинает юзать своп, все еле-еле тянется.
2. Но на мой взгляд, еще есть и проблема коннективности между
80.232.187.94 и
balticom-64-17.balticom.lv [82.193.64.17]
- если пинговать первый, то все нормально, а если пинговать второй, то иногда теряются пакеты, да и отклик хуже.
3. Рекомендация: взятьхороший хостинг в Москве, раз уж вы на Россию работает в первую очередь, обойдется это менее, чем в $100 в год. Хороших хостингов немного, берите тех у кого домен зарегистрирован не менее, чем три-четыре года назад, лучше пять лет. Это как коньяк - чем долше выдержка, тем лучше прошла проверка временем.
4. Надоело обсжудать этот сайт с жуткими кнопками внизу страниц, они тоже мешают быстрой загрузке!
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