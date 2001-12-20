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Ежик в тумане...Или как открыть свой магазин
20/12/2001
Павел . Это Вам.
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Рельные же цены, от разных поставщиков, можно узнать, воспользовавшись нашей системой заказа (с главной страницы).
Оттуда же можно и заказать. ===============
Лично я пытался воспользоваться Вашей системой Павел. Но она ( система) крайне не удобна.
Невозможно понять какая фирма предлагает и что предлагает
При выборе партнера мало обозначить цену, нужно знать кто этот партнер, какой у него опыт посмотреть его работы. А у Вас представлено так фирма"к" просит 300. Фирма "у" просит 1900. Это что предложение?
Я понимаю что это вам не выгодно давать полную информацию.Но то что есть ситемой заказа назвать нельзя.
Павел . Это Вам.
=====================
Рельные же цены, от разных поставщиков, можно узнать, воспользовавшись нашей системой заказа (с главной страницы).
Оттуда же можно и заказать. ===============
Лично я пытался воспользоваться Вашей системой Павел. Но она ( система) крайне не удобна.
Невозможно понять какая фирма предлагает и что предлагает
При выборе партнера мало обозначить цену, нужно знать кто этот партнер, какой у него опыт посмотреть его работы. А у Вас представлено так фирма"к" просит 300. Фирма "у" просит 1900. Это что предложение?
Я понимаю что это вам не выгодно давать полную информацию.Но то что есть ситемой заказа назвать нельзя.
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