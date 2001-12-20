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Ежик в тумане...Или как открыть свой магазин



Михаил









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Рельные же цены, от разных поставщиков, можно узнать, воспользовавшись нашей системой заказа (с главной страницы).





Оттуда же можно и заказать. ===============





Лично я пытался воспользоваться Вашей системой Павел. Но она ( система) крайне не удобна.





Невозможно понять какая фирма предлагает и что предлагает





При выборе партнера мало обозначить цену, нужно знать кто этот партнер, какой у него опыт посмотреть его работы. А у Вас представлено так фирма"к" просит 300. Фирма "у" просит 1900. Это что предложение?





Я понимаю что это вам не выгодно давать полную информацию.Но то что есть ситемой заказа назвать нельзя. Павел . Это Вам.=====================Рельные же цены, от разных поставщиков, можно узнать, воспользовавшись нашей системой заказа (с главной страницы).Оттуда же можно и заказать. ===============Лично я пытался воспользоваться Вашей системой Павел. Но она ( система) крайне не удобна.Невозможно понять какая фирма предлагает и что предлагаетПри выборе партнера мало обозначить цену, нужно знать кто этот партнер, какой у него опыт посмотреть его работы. А у Вас представлено так фирма"к" просит 300. Фирма "у" просит 1900. Это что предложение?Я понимаю что это вам не выгодно давать полную информацию.Но то что есть ситемой заказа назвать нельзя.





Павел Коротов



Да, спасибо, мы сами это заметили :). В ближайшее время (до Нового года - точно) мы добавим детальные описания того, что предлагает каждая фирма. Если Вы к тому времени еще не остановитесь на каком-либо поставщике, я Вам отпишу, мы будем очень благодарны за отзыв об обновленной системе.



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