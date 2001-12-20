/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2
Ответить

Ежик в тумане...Или как открыть свой магазин



Ссылка на сообщение Михаил
20/12/2001

Павел . Это Вам.


=====================


Рельные же цены, от разных поставщиков, можно узнать, воспользовавшись нашей системой заказа (с главной страницы).


Оттуда же можно и заказать. ===============


Лично я пытался воспользоваться Вашей системой Павел. Но она ( система) крайне не удобна.


Невозможно понять какая фирма предлагает и что предлагает


При выборе партнера мало обозначить цену, нужно знать кто этот партнер, какой у него опыт посмотреть его работы. А у Вас представлено так фирма"к" просит 300. Фирма "у" просит 1900. Это что предложение?


Я понимаю что это вам не выгодно давать полную информацию.Но то что есть ситемой заказа назвать нельзя.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
20/12/2001

Да, спасибо, мы сами это заметили :). В ближайшее время (до Нового года - точно) мы добавим детальные описания того, что предлагает каждая фирма. Если Вы к тому времени еще не остановитесь на каком-либо поставщике, я Вам отпишу, мы будем очень благодарны за отзыв об обновленной системе.


Ответить
Предыдущая 1 2




Тема закрыта. Вы не можете отвечать в нее и редактировать сообщения


Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены