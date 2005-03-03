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Есть вакансии контент-менеджеров - фрилансеров
03/03/2005
ЦМС мало кому надо...
А вот ДК - надо.
Т.ч. пишите, и страна покроется сетью железных дорог и кукольных домашних кинотеатров...
ЦМС мало кому надо...
А вот ДК - надо.
Т.ч. пишите, и страна покроется сетью железных дорог и кукольных домашних кинотеатров...
03/03/2005
Можно и сигареты... Попробуйте проткнуться в этот бизнес.
(вообще, всегда весело смеяться над тем, в чем совершенно не разбираешься).
Чем более широко распросранет товар, тем труднее на этом рынке работать. Водка, табак, жратва - это самые тяжелые рынки. Хотя продается там все - мегатоннами.
А продавать ЦМС может и ученая обезьяна...
И вопрос денег стоит всегда. Кто имеет миллион, хочет получить второй миллион. Это как спорт.
Можно и сигареты... Попробуйте проткнуться в этот бизнес.
(вообще, всегда весело смеяться над тем, в чем совершенно не разбираешься).
Чем более широко распросранет товар, тем труднее на этом рынке работать. Водка, табак, жратва - это самые тяжелые рынки. Хотя продается там все - мегатоннами.
А продавать ЦМС может и ученая обезьяна...
И вопрос денег стоит всегда. Кто имеет миллион, хочет получить второй миллион. Это как спорт.
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