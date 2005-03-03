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Есть вакансии контент-менеджеров - фрилансеров



Ссылка на сообщение Константин
03/03/2005

ЦМС мало кому надо...

А вот ДК - надо.

Т.ч. пишите, и страна покроется сетью железных дорог и кукольных домашних кинотеатров...



Ссылка на сообщение Виктория Сергеева
03/03/2005

>> ЦМС мало кому надо...



=))))))



Ссылка на сообщение Константин
03/03/2005

Я понимаю, настроение игривое...

Но сравните, Вика, ЦА ДК и ЦА ЦМС...

ДК продаются тясячами в день, а продажа ЦМС - праздник на "фирме".

*саркастически ухмыляется и идет к холодильнику за пивом*



Ссылка на сообщение Виктория Сергеева
03/03/2005

Вы бы еще с сигаретами сравнили )



А вообще интереснее продавать то что хуже продается

(если не стоит сиюминутный вопрос денег)



Ссылка на сообщение Константин
03/03/2005

Можно и сигареты... Попробуйте проткнуться в этот бизнес.

(вообще, всегда весело смеяться над тем, в чем совершенно не разбираешься).

Чем более широко распросранет товар, тем труднее на этом рынке работать. Водка, табак, жратва - это самые тяжелые рынки. Хотя продается там все - мегатоннами.



А продавать ЦМС может и ученая обезьяна...



И вопрос денег стоит всегда. Кто имеет миллион, хочет получить второй миллион. Это как спорт.



Ссылка на сообщение helloworld
03/03/2005

Просто чтоб деньги приумножались зачем-то.

Вообще каждый пишет самодельную ЦМС и тут тоже не протолкнешся (опять фигню говорю). ЦМС в широком смысле...

А что такое ДКТ? Это проигрыватель с экраном?

Кинопроектор? Радио? Или просто телек? Вот это все очень сложно.



Ссылка на сообщение Сергей
15/03/2005

Интересно. наверное, стоит попробовать. Если предложение живо, пришлите подробности, ладно?


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