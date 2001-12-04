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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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бесплатный софт для интернет-магазин



Ссылка на сообщение Александр
04/12/2001

А насчет того насколько реклама нужна, ну это я Вам практическим примером покажу. Через 5 минут, я Вас подключу к нашей рекламной системе и посмотрим сколько прибавиться у Вас заходов за эти сутки.


Сейчас у Вас 82 уникальных по Лист ру см. в 20-00. И стравните с предыдущими днями.


Думаю и те кто разместил у Вас информацию, так же остануться довольны.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
04/12/2001

Ну... уж. Как раз небольшие компании вполне себе используют 1С: Предприятие. Если же под "малой" компанией Вы подразумеваете человека, который решил подзаработать на интернет-торговле...





У компаний, опять-таки у каких? И Вы не ответили на вопрос, сколько ПОКУПАТЕЛЕЙ приводит в магазин "комплексная рекламная кампания". И откуда вывод о том, что аудитория - целевая? Это подтверждено цифрами? (теми же цифрами о числе посетителей/покупателей).





Насчет платежной системы. Не так важно, кто первый вышел на рынок, важно - кто первый его захватил.





Спасибо за увеличение посещаемости, но тут такое дело, что посещаемость должна быть целевой, иначе что с нее толку? Ни всплеска заказов в нашей системе нет, ни активность в форуме не повысилась. Т.е. это просто случайные прохожие. "Просто посещаемость" полезна, если это Рамблер или Яндекс, и они за пару дней "окучивают" весь Рунет. Как говорится, Show me the money :)



Ссылка на сообщение Павел Коротов
04/12/2001

Александр, отвечайте, пожалуйста, в новом топике (про рекламу), а то здесь мы чересчур удалилсь от бесплатынх магазинов



Ссылка на сообщение Павел Коротов
04/12/2001

Да, и я разве сомневался в том, что рассылка по доскам может дать посетителей? Я говорил о том, что этого не достаточно для привлечения значимого количества покупателей. Так что, Александр, можете отключать нас от системы


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