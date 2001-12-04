Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
бесплатный софт для интернет-магазин
04/12/2001
А насчет того насколько реклама нужна, ну это я Вам практическим примером покажу. Через 5 минут, я Вас подключу к нашей рекламной системе и посмотрим сколько прибавиться у Вас заходов за эти сутки.
Сейчас у Вас 82 уникальных по Лист ру см. в 20-00. И стравните с предыдущими днями.
Думаю и те кто разместил у Вас информацию, так же остануться довольны.
А насчет того насколько реклама нужна, ну это я Вам практическим примером покажу. Через 5 минут, я Вас подключу к нашей рекламной системе и посмотрим сколько прибавиться у Вас заходов за эти сутки.
Сейчас у Вас 82 уникальных по Лист ру см. в 20-00. И стравните с предыдущими днями.
Думаю и те кто разместил у Вас информацию, так же остануться довольны.
04/12/2001
Ну... уж. Как раз небольшие компании вполне себе используют 1С: Предприятие. Если же под "малой" компанией Вы подразумеваете человека, который решил подзаработать на интернет-торговле...
У компаний, опять-таки у каких? И Вы не ответили на вопрос, сколько ПОКУПАТЕЛЕЙ приводит в магазин "комплексная рекламная кампания". И откуда вывод о том, что аудитория - целевая? Это подтверждено цифрами? (теми же цифрами о числе посетителей/покупателей).
Насчет платежной системы. Не так важно, кто первый вышел на рынок, важно - кто первый его захватил.
Спасибо за увеличение посещаемости, но тут такое дело, что посещаемость должна быть целевой, иначе что с нее толку? Ни всплеска заказов в нашей системе нет, ни активность в форуме не повысилась. Т.е. это просто случайные прохожие. "Просто посещаемость" полезна, если это Рамблер или Яндекс, и они за пару дней "окучивают" весь Рунет. Как говорится, Show me the money :)
Ну... уж. Как раз небольшие компании вполне себе используют 1С: Предприятие. Если же под "малой" компанией Вы подразумеваете человека, который решил подзаработать на интернет-торговле...
У компаний, опять-таки у каких? И Вы не ответили на вопрос, сколько ПОКУПАТЕЛЕЙ приводит в магазин "комплексная рекламная кампания". И откуда вывод о том, что аудитория - целевая? Это подтверждено цифрами? (теми же цифрами о числе посетителей/покупателей).
Насчет платежной системы. Не так важно, кто первый вышел на рынок, важно - кто первый его захватил.
Спасибо за увеличение посещаемости, но тут такое дело, что посещаемость должна быть целевой, иначе что с нее толку? Ни всплеска заказов в нашей системе нет, ни активность в форуме не повысилась. Т.е. это просто случайные прохожие. "Просто посещаемость" полезна, если это Рамблер или Яндекс, и они за пару дней "окучивают" весь Рунет. Как говорится, Show me the money :)
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено