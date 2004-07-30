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2CheckOut and PaySystems



Ссылка на сообщение Max
30/07/2004

Подскажите, пожалуйста, как организовать web-terminal для получения денег с платных сайтов.



Ссылка на сообщение Max
30/07/2004

Желательно, чтобы сайты были на русском.



Ссылка на сообщение Адам
13/08/2004

Попробуйте www.oxbill.com

там все можно продавать, бесплатный сайнап, владельцы русские



Ссылка на сообщение Petros
13/08/2004

А может лучше свой мерчант ID открыть ?



Ссылка на сообщение Oleg Zhabko
14/08/2004

Ктойто написал

Так получи ТaxID через Western Express - $97.

А если очень постараться, то и бесплатно можно.



Поправочка при получении ITN нужна ксерокопия паспорта заверенная сертифицированным, американским нотариусом.



Для Petros

А может лучше свой мерчант ID открыть.

Это нереально. Проще открыть компанию, получить на нее банковские рекомендации, а потом и мерчант.

Доже аборигены с реальным Сошиал Секрюрити Намбер не в каждом банке получат мерчант. А уж с нашими "бандитскими" рожами ....


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