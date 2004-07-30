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2CheckOut and PaySystems
30/07/2004
Подскажите, пожалуйста, как организовать web-terminal для получения денег с платных сайтов.
Подскажите, пожалуйста, как организовать web-terminal для получения денег с платных сайтов.
14/08/2004
Ктойто написал
Так получи ТaxID через Western Express - $97.
А если очень постараться, то и бесплатно можно.
Поправочка при получении ITN нужна ксерокопия паспорта заверенная сертифицированным, американским нотариусом.
Для Petros
А может лучше свой мерчант ID открыть.
Это нереально. Проще открыть компанию, получить на нее банковские рекомендации, а потом и мерчант.
Доже аборигены с реальным Сошиал Секрюрити Намбер не в каждом банке получат мерчант. А уж с нашими "бандитскими" рожами ....
Ктойто написал
Так получи ТaxID через Western Express - $97.
А если очень постараться, то и бесплатно можно.
Поправочка при получении ITN нужна ксерокопия паспорта заверенная сертифицированным, американским нотариусом.
Для Petros
А может лучше свой мерчант ID открыть.
Это нереально. Проще открыть компанию, получить на нее банковские рекомендации, а потом и мерчант.
Доже аборигены с реальным Сошиал Секрюрити Намбер не в каждом банке получат мерчант. А уж с нашими "бандитскими" рожами ....
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