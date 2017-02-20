Срочно продается действующий интернет магазин Детских товаров!





- магазин существует с 2012 года

- активная клиентская база около 1000 клиентов

- 12000 товаров в каталоге

- стабильные договоренности с более чем 12 поставщиками Екатеринбурга

- логистическое сопровождение курьерской службой, пункт выдачи

- за время работы доходность мин 20 макс 370 тр/мес (в зависимости от активности управления продажами)





Возможен вариант передачи в аренду/управление с последющим выкупом.



Подробнее отвечу в личных сообщениях. причина продажи: переезд собственника в другой регион РФ- магазин существует с 2012 года- активная клиентская база около 1000 клиентов- 12000 товаров в каталоге- стабильные договоренности с более чем 12 поставщиками Екатеринбурга- логистическое сопровождение курьерской службой, пункт выдачи- за время работы доходность мин 20 макс 370 тр/мес (в зависимости от активности управления продажами)Возможен вариант передачи в аренду/управление с последющим выкупом.Подробнее отвечу в личных сообщениях.