Срочно продается действующий интернет магазин Детских товаров!
причина продажи: переезд собственника в другой регион РФ
- магазин существует с 2012 года
- активная клиентская база около 1000 клиентов
- 12000 товаров в каталоге
- стабильные договоренности с более чем 12 поставщиками Екатеринбурга
- логистическое сопровождение курьерской службой, пункт выдачи
- за время работы доходность мин 20 макс 370 тр/мес (в зависимости от активности управления продажами)
Возможен вариант передачи в аренду/управление с последющим выкупом.