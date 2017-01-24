Продается интернет магазин Автозапчастей

|Интернет-магазин АВТОЗАПЧАСТЕЙ 1,5 млн. руб.
г. Москва, м. Измайловская
Цена: 1,5 млн. руб.
Прибыль в месяц: 130-200 тыс. руб.
Возраст бизнеса: 3 года
Орг. Форма: ИП
Количество сотрудников 3
Продаваемая доля: 100
Причина продажи: Необходимы средства под другой проект
Метро: Измайловская
Наличие помещения: да.
Месячные расходы на аренду: 22 тыс. руб.
Основные товары на продажу: Автозапчасти для иномарок
Товарный остаток: 40 тыс. руб.
Уникальных посетителей: 3800 в день
ТИЦ: 20
Месячные затраты на рекламу сайта: 0 руб.
Детальное описание бизнеса:
Продается успешный интернет-магазин автозапчастей в Москве, благодаря максимальной автоматизации процесса (загрузка прайсов, 1С синхронизация, каталоги ТО и ТекДок, быстрая скорость работы, много ролевая структура (админ, директор, менеджер, бухгалтер) и т. д.), сформировался четкая работа каждого сотрудника, при этом практиковались методы дистанционного управления, когда менеджеры и администрация находятся в разных городах, что позволяет вести торговлю по всей территории России. Ассортимент товара основан на загрузке прайсов поставщиков (около 100 шт.). Запчасти интернет-магазин получает по факту заказа покупателем (выгодно тем, что не нужно держать склад — это нормальная практика для интернет магазинов автозапчастей и так работают практически все), и доставляет непосредственно клиенту либо нашим курьером (по Москве и области), либо по всем регионам России с помощью курьерских служб. Клиентская база составляет 5600 человек (номера телефонов, емейлы и т. д.). Средний чек с покупки 700 руб., количество заказов в сутки 10-15 в день, средняя заработная плата сотрудникам 40 тыс. руб. в месяц
Последний год бизнес довольно расширился, заметно поднялась посещаемость сайта, отчего мы прекратили пользоваться системы Google Adwords и Яндекс Директ. Согласно статистики LiveInternet в месяц посещает сайт порядком 85 тыс. человек.
Меблированный офис, штат компании составляют:
· 2 менеджера (офисе) обработка заказов, консультации, подбор, работа с поставщиками и транспортными службами.
· Курьер – прием автозапчастей от поставщиков и отвоз ее клиенту + транспортные службы
Магазин займов и долгов не имеет. После продажи, новому собственнику окажутся консультации и техническая помощь.
Обоснованный Торг уместен!
Контакты: +7 (929) 909-42-51 Валерий Константинович
_________________
Продам интернет магазин автозапчастей