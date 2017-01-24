Продается интернет магазин Автозапчастей

Интернет-магазин АВТОЗАПЧАСТЕЙ 1,5 млн. руб.

г. Москва, м. Измайловская

Цена: 1,5 млн. руб.

Прибыль в месяц: 130-200 тыс. руб.

Возраст бизнеса: 3 года

Орг. Форма: ИП

Количество сотрудников 3

Продаваемая доля: 100

Причина продажи: Необходимы средства под другой проект

Метро: Измайловская

Наличие помещения: да.

Месячные расходы на аренду: 22 тыс. руб.

Основные товары на продажу: Автозапчасти для иномарок

Товарный остаток: 40 тыс. руб.

Уникальных посетителей: 3800 в день

ТИЦ: 20

Месячные затраты на рекламу сайта: 0 руб.

Детальное описание бизнеса:

Продается успешный интернет-магазин автозапчастей в Москве, благодаря максимальной автоматизации процесса (загрузка прайсов, 1С синхронизация, каталоги ТО и ТекДок, быстрая скорость работы, много ролевая структура (админ, директор, менеджер, бухгалтер) и т. д.), сформировался четкая работа каждого сотрудника, при этом практиковались методы дистанционного управления, когда менеджеры и администрация находятся в разных городах, что позволяет вести торговлю по всей территории России. Ассортимент товара основан на загрузке прайсов поставщиков (около 100 шт.). Запчасти интернет-магазин получает по факту заказа покупателем (выгодно тем, что не нужно держать склад — это нормальная практика для интернет магазинов автозапчастей и так работают практически все), и доставляет непосредственно клиенту либо нашим курьером (по Москве и области), либо по всем регионам России с помощью курьерских служб. Клиентская база составляет 5600 человек (номера телефонов, емейлы и т. д.). Средний чек с покупки 700 руб., количество заказов в сутки 10-15 в день, средняя заработная плата сотрудникам 40 тыс. руб. в месяц

Последний год бизнес довольно расширился, заметно поднялась посещаемость сайта, отчего мы прекратили пользоваться системы Google Adwords и Яндекс Директ. Согласно статистики LiveInternet в месяц посещает сайт порядком 85 тыс. человек.

Меблированный офис, штат компании составляют:

· 2 менеджера (офисе) обработка заказов, консультации, подбор, работа с поставщиками и транспортными службами.

· Курьер – прием автозапчастей от поставщиков и отвоз ее клиенту + транспортные службы

Магазин займов и долгов не имеет. После продажи, новому собственнику окажутся консультации и техническая помощь.

Обоснованный Торг уместен!

Контакты: +7 (929) 909-42-51 Валерий Константинович

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Продам интернет магазин автозапчастей г. Москва, м. ИзмайловскаяЦена: 1,5 млн. руб.Прибыль в месяц: 130-200 тыс. руб.Возраст бизнеса: 3 годаОрг. Форма: ИПКоличество сотрудников 3Продаваемая доля: 100Причина продажи: Необходимы средства под другой проектМетро: ИзмайловскаяНаличие помещения: да.Месячные расходы на аренду: 22 тыс. руб.Основные товары на продажу: Автозапчасти для иномарокТоварный остаток: 40 тыс. руб.Уникальных посетителей: 3800 в деньТИЦ: 20Месячные затраты на рекламу сайта: 0 руб.Детальное описание бизнеса:Продается успешный интернет-магазин автозапчастей в Москве, благодаря максимальной автоматизации процесса (загрузка прайсов, 1С синхронизация, каталоги ТО и ТекДок, быстрая скорость работы, много ролевая структура (админ, директор, менеджер, бухгалтер) и т. д.), сформировался четкая работа каждого сотрудника, при этом практиковались методы дистанционного управления, когда менеджеры и администрация находятся в разных городах, что позволяет вести торговлю по всей территории России. Ассортимент товара основан на загрузке прайсов поставщиков (около 100 шт.). Запчасти интернет-магазин получает по факту заказа покупателем (выгодно тем, что не нужно держать склад — это нормальная практика для интернет магазинов автозапчастей и так работают практически все), и доставляет непосредственно клиенту либо нашим курьером (по Москве и области), либо по всем регионам России с помощью курьерских служб. Клиентская база составляет 5600 человек (номера телефонов, емейлы и т. д.). Средний чек с покупки 700 руб., количество заказов в сутки 10-15 в день, средняя заработная плата сотрудникам 40 тыс. руб. в месяцПоследний год бизнес довольно расширился, заметно поднялась посещаемость сайта, отчего мы прекратили пользоваться системы Google Adwords и Яндекс Директ. Согласно статистики LiveInternet в месяц посещает сайт порядком 85 тыс. человек.Меблированный офис, штат компании составляют:· 2 менеджера (офисе) обработка заказов, консультации, подбор, работа с поставщиками и транспортными службами.· Курьер – прием автозапчастей от поставщиков и отвоз ее клиенту + транспортные службыМагазин займов и долгов не имеет. После продажи, новому собственнику окажутся консультации и техническая помощь.Обоснованный Торг уместен!_________________Продам интернет магазин автозапчастей