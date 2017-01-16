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Тема:

Продаю 4 магазина по садовой технике
СообщениеАвтор: Klever 
Дата: 21:50, Пн., 16 Янв. 17
Отправить личное сообщение
http://oleo-mac-online.ru/
http://caiman-online.ru/
http://hozelock-online.ru/
http://monferme-shop.ru/

Объем продаж за 2016 10,5 млн.
Вал. прибыль 2,3 млн.
Поставщик в Москве.

Цена за все 890 000 рублей только в Январе (вы сможете вернуть эту сумму до начала июня).


Подробнее по тел. +7 926 359 32 20
Сергей

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