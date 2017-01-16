Продаю 4 магазина по садовой технике

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Объем продаж за 2016 10,5 млн.

Вал. прибыль 2,3 млн.

Поставщик в Москве.



Цена за все 890 000 рублей только в Январе (вы сможете вернуть эту сумму до начала июня).





Подробнее по тел. +7 926 359 32 20

Сергей Объем продаж за 2016 10,5 млн.Вал. прибыль 2,3 млн.Поставщик в Москве.Цена за все 890 000 рублей только в Январе (вы сможете вернуть эту сумму до начала июня).Подробнее по тел. +7 926 359 32 20Сергей