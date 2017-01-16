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Тема:
Продаю 4 магазина по садовой технике
Автор:
Klever
Дата:
21:50, Пн., 16 Янв. 17
http://oleo-mac-online.ru/
http://caiman-online.ru/
http://hozelock-online.ru/
http://monferme-shop.ru/
Объем продаж за 2016 10,5 млн.
Вал. прибыль 2,3 млн.
Поставщик в Москве.
Цена за все 890 000 рублей только в Январе (вы сможете вернуть эту сумму до начала июня).
Подробнее по тел. +7 926 359 32 20
Сергей
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Акционер не спешит
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11:33 17.01 biz2017msk
Интернет Магазин. Ищу варианты. Партнерство, покупка и т.д.
(1)
08:54 17.01 slavasaf77@gmail.com
продам магазины по продаже корректирующего белья
20:50 16.01 Klever
Продаю 4 магазина по садовой технике
14:05 13.01 kooc
Продам интернет-магазин
16:43 10.01 Klever
Распродажа интернет-магазинов
(2)
15:15 04.01 Klever
Продам 2 интернет магазина
00:06 27.12 gheni
Продам интернет магазин
(115)
16:06 02.12 Людмила И.
Нужен совет по оценке бизнеса (ИМ) для продажи
(11)
12:59 01.12 dimka-657
Интернет магазин валяных дизайнерских тапочек.
16:08 28.11 Сергей Ромов
Куплю сайт
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2012 год в российской e-commerce: тренды, скандалы, сделки
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02.03
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