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|Тема:
Продам интернет-магазин
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|Продам интернет-магазин кроссовок и умных часов smart watch.
По всем вопросам обращайтесь в ЛС. Цену предлагайте.
Немного о сайте.
4-х буквенный домен в зоне ru
возраст домена 3-и года
ТИЦ 20
десктопная и мобильная версия сайте
есть аккаунты и интерент-магазины в социальных сетях: FB и VK
https://kooc.ru/
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