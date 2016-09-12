Интернет-магазин. Загрузить каталог самим или нанять специалиста.





Картинки придется где-то добывать. Хорошо, если эти картинки также можно получить у поставщика в виде файлов. Тогда эти файлы можно загрузить на сервер, а в прайс-лист добавить ссылку на картинку для каждого товара.



Можно поискать сервисы парсинга сайтов и скопировать в файл импорта товарные предложения с какого-либо сайта.



Что касается продвижения, то тут оптимально загрузить на сайт уникальные описания и изображения. На практике при таком количестве товаров это будет сделать непросто. Но можно сделать уникальные описания и изображения для самых важных товаров.

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Разработчик интернет-магазинов При таком количестве товаров лучше всего получить от поставщика прайс-лист, например, в формате Excel, а затем импортировать его в магазин.Картинки придется где-то добывать. Хорошо, если эти картинки также можно получить у поставщика в виде файлов. Тогда эти файлы можно загрузить на сервер, а в прайс-лист добавить ссылку на картинку для каждого товара.Можно поискать сервисы парсинга сайтов и скопировать в файл импорта товарные предложения с какого-либо сайта.Что касается продвижения, то тут оптимально загрузить на сайт уникальные описания и изображения. На практике при таком количестве товаров это будет сделать непросто. Но можно сделать уникальные описания и изображения для самых важных товаров._________________Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU