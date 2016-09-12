Интернет-магазин. Загрузить каталог самим или нанять специалиста. - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Автоматизация интернет-торговли 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Участникам
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Автоматизация
 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Автоматизация
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Интернет-магазин. Загрузить каталог самим или нанять специалиста.
СообщениеАвтор: tanchora 
Дата: 11:36, Пн., 12 Сен. 16
Отправить личное сообщение
Создаю Интернет-магазин. Встал вопрос выгрузки каталога продукции. Никогда раньше этого не делала. Количество позиций около 4 тыс. Расскажите по своему опыту долгий ли это процесс? Проще освоить самой или всё же быстрее и выгоднее нанять специалистов? (подбор картинок и описания так же необходимы)

СообщениеАвтор: Александр Фролов  Репутация: 103.5
голосов: 15
Дата: 15:14, Пн., 12 Сен. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
При таком количестве товаров лучше всего получить от поставщика прайс-лист, например, в формате Excel, а затем импортировать его в магазин.

Картинки придется где-то добывать. Хорошо, если эти картинки также можно получить у поставщика в виде файлов. Тогда эти файлы можно загрузить на сервер, а в прайс-лист добавить ссылку на картинку для каждого товара.

Можно поискать сервисы парсинга сайтов и скопировать в файл импорта товарные предложения с какого-либо сайта.

Что касается продвижения, то тут оптимально загрузить на сайт уникальные описания и изображения. На практике при таком количестве товаров это будет сделать непросто. Но можно сделать уникальные описания и изображения для самых важных товаров.
_________________
Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
СообщениеАвтор: YAPepel 
Дата: 18:56, Вс., 8 Янв. 17
Отправить личное сообщение
tanchora :
Количество позиций около 4 тыс. Расскажите по своему опыту долгий ли это процесс?

Не забывайте, что эти 4 тыс. товаров в последствии нужно будет еще регулярно обновлять. Купите нужный плагин для своей CMS магазина или готовый софт для обработки прайсов, тут на форуме в других ветках представлена масса вариантов автоматизации. Попадался даже огромный список программ.
СообщениеАвтор: bornholio  Репутация: 113.2
голосов: 8
Дата: 14:56, Пн., 9 Янв. 17
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
обычно синхронизация настраивается с сайтом-складом поставщика.
уникализируется описание топовых товаров и разделов дабы поисковики находили
_________________
крутим сайты
НаверхПоказать сообщения:   
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Автоматизация
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
28.12  Торговая соцсеть MyBurse обновилась
26.12  Интернет-пиццерия "попала" на 10 млн рублей (2)
23.12  "Директ" учтет мобильные приложения
23.12  Интернет-магазины смогут отправлять "Почтой России" из Самары
16.12  Оформление экспорта упростили
09.12  Ozon продаст с сайта поставщика
09.12  Достучаться до Amazon

Форум
13:56 09.01 bornholio  Интернет-магазин. Загрузить каталог самим или нанять специалиста. (3)
15:21 08.12 ILon@  Он-лайн касса в интернет-магазине( банк.карты, оплата и возврат)
11:06 05.12 Фролик  Помогите автоматизировать маленький склад оптовой компании (6)
01:20 01.12 uropek  МойСклад: торговля и склад онлайн для интернет-магазина (207)
12:16 08.11 TochkaRosta  Новые возможности для пользователей сервиса МойСклад
22:20 05.11 rudiea  Какие проблемы остались в e-commerce, которые не автоматизированы? (52)
09:32 20.10 Александр Фролов  Уведомление о новых заказах c ЯМ (2)
13:11 07.09 dmbr  ищу замену МойСклад... (28)
18:57 30.08 lena.sal  Интернет магазин. Отправка статусных смс (7)
18:05 22.08 Ksentii  Подскажите какую ИС использовать для автоматизации

Статьи и аналитика
29.01  Стратегии управления контекстной рекламой для интернет-магазинов. Часть 3
29.10  Самые важные тренды в m-commerce
02.02  Яндекс Маркет перестал давать продажи магазинам? (19)
24.10  Электронная розница: основные инструменты управления продажами (3)
13.10  Omni-channel на практике
13.10  Зачем нужна интеграция бизнес-решений? (3)
24.09  Продвижение интернет-магазина: сделай сам (2)
03.03  Трекинг для клиента (4)
10.02  Что "Яндекс.Маркет" нам готовит? (1)
27.11  Платформа для создания интернет-магазина: выбираем с точки зрения бизнеса (11)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB