Интернет-магазин. Загрузить каталог самим или нанять специалиста.
Создаю Интернет-магазин. Встал вопрос выгрузки каталога продукции. Никогда раньше этого не делала. Количество позиций около 4 тыс. Расскажите по своему опыту долгий ли это процесс? Проще освоить самой или всё же быстрее и выгоднее нанять специалистов? (подбор картинок и описания так же необходимы)
При таком количестве товаров лучше всего получить от поставщика прайс-лист, например, в формате Excel, а затем импортировать его в магазин.
Картинки придется где-то добывать. Хорошо, если эти картинки также можно получить у поставщика в виде файлов. Тогда эти файлы можно загрузить на сервер, а в прайс-лист добавить ссылку на картинку для каждого товара.
Можно поискать сервисы парсинга сайтов и скопировать в файл импорта товарные предложения с какого-либо сайта.
Что касается продвижения, то тут оптимально загрузить на сайт уникальные описания и изображения. На практике при таком количестве товаров это будет сделать непросто. Но можно сделать уникальные описания и изображения для самых важных товаров. _________________ Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
tanchora :
Количество позиций около 4 тыс. Расскажите по своему опыту долгий ли это процесс?
Не забывайте, что эти 4 тыс. товаров в последствии нужно будет еще регулярно обновлять. Купите нужный плагин для своей CMS магазина или готовый софт для обработки прайсов, тут на форуме в других ветках представлена масса вариантов автоматизации. Попадался даже огромный список программ.
обычно синхронизация настраивается с сайтом-складом поставщика.
уникализируется описание топовых товаров и разделов дабы поисковики находили _________________ крутим сайты