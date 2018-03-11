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УслугиДоход Uber растет вместе с убытками
Согласно финансовым показателям за 4 квартал 2017 года, на сервис UberEats пришлось 10% в обороте компании
15/02/2018
Онлайн-сервисы заняли треть рынка такси
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
При этом доля Fasten оказалась больше, чем у "Яндекс.Такси" и Uber
07/02/2018
Cервис скидок прикрутил кэшбек
Новости
Привлечение клиентов
Нестандартные методы продвижения
У партнерских интернет-магазинов ″Биглиона″ появилась функция возврата части средств на счета клиентов в сервисе
17/01/2018
"Яндекс.Такси" купил долю в сервисе доставки еды
Новости
Открытие бизнеса
Бизнес-планирование
Стартап Foodfox получил от компании не менее 500 млн рублей и уже занялся расширением штата
20/11/2017
Медуслуги укрепляются в Рунете 1
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Число больниц и других медицинских учреждений, принимающих онлайн-оплату за свои услуги, за последний год выросло в полтора раза
11/09/2017
Инвесторы продолжают вливать в онлайн-такси
Новости
Открытие бизнеса
Привлечение инвестиций
inDriver из Сибири привлек $5 млн от российского венчурного фонда LETA Capital
11/09/2017
Номера 8-800 раздают Zadarma
Новости
Ведение бизнеса
Автоматизация
Сервис облачной телефонии Zadarma на 20% снижает стоимость входящих звонков на номера 8-800, а также начинает раздавать их бесплатно
05/09/2017
В борьбу за будущих интернет-покупателей лекарств включился "Яндекс"
Новости
Ведение бизнеса
Общий менеджмент
Сервис "Яндекс.Здоровье" запустил онлайн-бронирование медикаментов с доставкой в 14 тысяч аптек по всей стране
07/08/2017
Delivery Express доберется до спальных районов Москвы
Новости
Ведение бизнеса
Доставка и логистика
Собственная служба доставки сервиса готовой еды увеличит число сотрудников на 700-800 человек и выйдет за пределы ТТК
28/07/2017
Otto Group: сервис по возврату нарастил поток клиентов, а не число отказов
Новости
Ведение бизнеса
Доставка и логистика
Ритейлер и доставщик подвели итоги 9 месяцев работы сервиса по возврату неподошедших покупок.
11/07/2017
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