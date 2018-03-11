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В Киберпонедельник покупали и товары без скидок

Латиноамериканский детектив: все, что известно о деле "Додо Пицца"

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15/02 Доход Uber растет вместе с убытками
07/02 Онлайн-сервисы заняли треть рынка такси
17/01 Cервис скидок прикрутил кэшбек
20/11 "Яндекс.Такси" купил долю в сервисе доставки еды
11/09 Медуслуги укрепляются в Рунете
1
11/09 Инвесторы продолжают вливать в онлайн-такси
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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Услуги

Доход Uber растет вместе с убытками Доход Uber растет вместе с убытками
Согласно финансовым показателям за 4 квартал 2017 года, на сервис UberEats пришлось 10% в обороте компании
15/02/2018

Новости Тенденции развития Международные тенденции

Онлайн-сервисы заняли треть рынка такси Онлайн-сервисы заняли треть рынка такси
При этом доля Fasten оказалась больше, чем у "Яндекс.Такси" и Uber
07/02/2018

Новости Тенденции развития Российские тенденции

Cервис скидок прикрутил кэшбек Cервис скидок прикрутил кэшбек
У партнерских интернет-магазинов ″Биглиона″ появилась функция возврата части средств на счета клиентов в сервисе
17/01/2018

Новости Привлечение клиентов Нестандартные методы продвижения

"Яндекс.Такси" купил долю в сервисе доставки еды "Яндекс.Такси" купил долю в сервисе доставки еды
Стартап Foodfox получил от компании не менее 500 млн рублей и уже занялся расширением штата
20/11/2017

Новости Открытие бизнеса Бизнес-планирование

Медуслуги укрепляются в Рунете Медуслуги укрепляются в Рунете 1
Число больниц и других медицинских учреждений, принимающих онлайн-оплату за свои услуги, за последний год выросло в полтора раза
11/09/2017

Новости Тенденции развития Российские тенденции

Инвесторы продолжают вливать в онлайн-такси Инвесторы продолжают вливать в онлайн-такси
inDriver из Сибири привлек $5 млн от российского венчурного фонда LETA Capital
11/09/2017

Новости Открытие бизнеса Привлечение инвестиций

Номера 8-800 раздают Zadarma Номера 8-800 раздают Zadarma
Сервис облачной телефонии Zadarma на 20% снижает стоимость входящих звонков на номера 8-800, а также начинает раздавать их бесплатно
05/09/2017

Новости Ведение бизнеса Автоматизация

В борьбу за будущих интернет-покупателей лекарств включился "Яндекс" В борьбу за будущих интернет-покупателей лекарств включился "Яндекс"
Сервис "Яндекс.Здоровье" запустил онлайн-бронирование медикаментов с доставкой в 14 тысяч аптек по всей стране
07/08/2017

Новости Ведение бизнеса Общий менеджмент

Delivery Express доберется до спальных районов Москвы Delivery Express доберется до спальных районов Москвы
Собственная служба доставки сервиса готовой еды увеличит число сотрудников на 700-800 человек и выйдет за пределы ТТК
28/07/2017

Новости Ведение бизнеса Доставка и логистика

Otto Group: сервис по возврату нарастил поток клиентов, а не число отказов Otto Group: сервис по возврату нарастил поток клиентов, а не число отказов
Ритейлер и доставщик подвели итоги 9 месяцев работы сервиса по возврату неподошедших покупок.
11/07/2017

Новости Ведение бизнеса Доставка и логистика

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Открытие бизнеса

Привлечение клиентов

Удержание клиентов

Ведение бизнеса

Тенденции развития


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

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