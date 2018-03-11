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Спорт и туристические товары"Омниканальность как подростковый секс": лидеры ecommerce подвели итоги года
Персонализация, грядущая смерть мелких ИМ и крутое пике "Юлмарта". Вспоминаем главные события и тренды 2017
29/12/2017
В Москве вручили премии лучшим в ecommerce
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Гран-при "Большого оборота" получил мебельный ритейлер Hoff, "Лучшим руководителем" стал Нильс Тонзен из Lamoda, а "Человеком года" - Илья Айзен из Flocktory
23/10/2017
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