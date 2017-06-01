Законопроект об онлайн-агрегаторах принят в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки, разработанные Роспотребнадзором, в закон "О защите прав потребителей", которые будут регулировать работу "агрегаторов товаров и услуг". Законопроект обяжет онлайн-ресурсы предоставлять клиенту полную информацию о продавце и товаре. За недостоверную информацию ресурсы будут нести ответственность перед покупателем.

"Имеется достаточно оснований считать, что "товарные агрегаторы", размещающие недостоверные сведения о реализации товаров (услуг), имеют непосредственное отношение к вытекающим нарушениям прав потребителей и обязаны в связи с этим принимать меры по устранению причин (условий), способствовавших их совершению", – отмечается в сопроводительной записке к законопроекту.

Формулировки в документе неоднозначны. Они позволяют применить те же нормы не только к товарным онлайн-витринам, но и к сервисам по заказу такси, гостиниц, а также к ресурсам, размещающим предложения строительных или швейных услуг и ремонтных работ.

Первые поправки к закону Роспотребнадзор предложил еще в июне 2015 года. С тех пор документ претерпел несколько изменений и, в общей сложности, с тех пор обсуждалось 5 версий таких поправок. Текущая версия – спорная, игроки рынка рассчитывают отстоять все-таки свою точку зрения и "смягчить" требования, которые хотят установить в Роспотребнадозре. Впрочем, чиновники обещают, что документ может быть дополнительно проработан ко второму чтению с учетом мнений всех заинтересованных сторон.

Второе и третье чтения законопроекта могут состояться в осеннюю сессию, так как проект все-таки планируют доработать. Сам закон вступит в силу только через полгода после подписания президентом. В правительстве считают, что этого срока будет достаточно для того, чтобы игроки на рынке смогли адаптироваться к новым условиям.