Закон о товарных агрегаторах вызовет рост цен

Закон о товарных агрегаторах вызовет рост цен1
Глава "Яндекса" Александр Шульгин заявил, что в нынешней своей редакции закон о товарных агрегаторах повлечет за собой рост цен. Компания уже внесла предложения по корректировке документа, чтобы привести в соответствие права и обязанности участников рынка.
Шульгин считает, что регулирование в том виде, в каком оно сейчас записано в законопроекте, снизит эффективность работы агрегаторов. В результате, по его мнению, принятие документа приведет к повышению цен на их услуги, а значит, и товары. Согласно законопроекту, агрегаторы обязаны предоставлять потребителю полную информацию о товарах, услугах и их поставщиках, а также в полном объеме стоимости нести ответственность за ущерб в случае недобросовестности продавца, если информация оказалась неполной или некорректной.
"Это приведет к тому, на мой взгляд, что способность агрегаторов выполнять свою функцию сократится, что ни в коем случае не будет являться благом. В итоге это приведет к тому, что неэффективность будет расти и цены будут расти", – сообщил Шульгин.
Разработанный Роспотребнадзором законопроект был одобрен правительством РФ. По заявлению ведомства, товарные агрегаторы "фактически оказываются сегодня вне юрисдикции законодательства о защите прав потребителей, не несут бремя необходимости соблюдения прав потребителей на информацию о продавце, реализуемых товарах и предлагаемых услугах".
Свободный художник
ООО "Ромашка"
Ну да, ну да. А работать по принципу Ebay мировоззрение не позволяет или что?
Data Insight, "Яндекс", Morgan Stanley, Nielsen и еще десяток компаний получили письма из министерства в рамках доработки проекта Стратегии развития электронной торговли в РФ
Интернет-магазины, экспортирующие товары в почтовых отправлениях, смогут избежать двойного налогообложения
Фролик:О какой сумме идет речь? Вы ИП или ООО? Раз доставка была почтой, то, полагаю расстояние между Вами достаточно большое? В идеале если Вы направите…