Закон о товарных агрегаторах вызовет рост цен

Глава "Яндекса" Александр Шульгин заявил, что в нынешней своей редакции закон о товарных агрегаторах повлечет за собой рост цен. Компания уже внесла предложения по корректировке документа, чтобы привести в соответствие права и обязанности участников рынка.

Шульгин считает, что регулирование в том виде, в каком оно сейчас записано в законопроекте, снизит эффективность работы агрегаторов. В результате, по его мнению, принятие документа приведет к повышению цен на их услуги, а значит, и товары. Согласно законопроекту, агрегаторы обязаны предоставлять потребителю полную информацию о товарах, услугах и их поставщиках, а также в полном объеме стоимости нести ответственность за ущерб в случае недобросовестности продавца, если информация оказалась неполной или некорректной.

"Это приведет к тому, на мой взгляд, что способность агрегаторов выполнять свою функцию сократится, что ни в коем случае не будет являться благом. В итоге это приведет к тому, что неэффективность будет расти и цены будут расти", – сообщил Шульгин.

Разработанный Роспотребнадзором законопроект был одобрен правительством РФ. По заявлению ведомства, товарные агрегаторы "фактически оказываются сегодня вне юрисдикции законодательства о защите прав потребителей, не несут бремя необходимости соблюдения прав потребителей на информацию о продавце, реализуемых товарах и предлагаемых услугах".