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"Юлмарт" укрепляется в Подмосковье 15/12/2017

"Юлмарт" укрепляется в Подмосковье

Интернет-ритейлер "Юлмарт" расширяет присутствие в Московской области. Компания будет выдавать онлайн-покупки в партнёрских пунктах выдачи заказов. Первым партнёром стала сеть пунктов выдачи Pick-Up. К началу 2018 года к проекту будут подключены более 40 отделений Pick-Up.

Создание сети партнёрских пунктов выдачи заказов (ППВЗ) – новое направление "Юлмарта", которое расширит возможности покупателей в Московском регионе. Ритейлер планирует привлечь к сотрудничеству другие компании и расширить географию присутствия в остальных регионах России, подключив к проекту 500партнёрских пунктов до конца 2018 года.

Директор Центра бизнес-архитектуры платформы "Пункты выдачи заказов" Михаил Пахомов сообщил, что на старте услуга доступна только для физических лиц, затем планируется работать и с корпоративными клиентами. "В рамках проекта мы планируем запустить курьерскую доставку до дверей клиента. В дальнейшем расширение сети ППВЗ позволит предложить покупателю удобное решение независимо от того, в какой точке России он находится", – добавил он.

Первый партнёр – Pick-Up – обладает сетью из 50 объектов в Москве и Московской области. Специализация компании – выдача интернет-заказов. Pick-Up имеет необходимую инфраструктуру и предоставляет сервисное обслуживание, включающее возможность оплатить покупку банковской картой и сделать частичный возврат товаров.

Ранее сообщалось, что  "Юлмарт" нарастил в своем обороте долю пунктов выдачи заказов Outpost на 7%. Этого удалось достичь путем оптимизации сети ПВЗ: закрытию и релокации убыточных точек в места с большей проходимостью. Новая стратегия позволила снизить затраты на аренду и транспортную логистику для оставшихся объектов.

До прошлого года компания активно развивала собственную сеть выдачи заказов и за короткий срок охватила практически всю европейскую часть России. Это и привело к появлению малоприбыльных объектов, от которых пришлось избавиться. За последние полгода "Юлмарт" закрыл 40 ПВЗ в Центральном, Приволжском, Уральском и других федеральных округах.

По итогам первого полугодия 2017 года сеть ПВЗ "Юлмарта" насчитывала 326 объектов. К концу года компания планирует передать в управление франчайзи ещё до 10% ПВЗ.

Каждый месяц услугами выдачи корреспонденции и почтовых отправлений пользуются в среднем 6 000 покупателей. Сейчас компания проводит интеграцию с DPD, PickPoint, Shop-Logistics и другими логистическими операторами, чтобы к концу года нарастить число выданных отправлений до 100 тыс. в месяц. Предполагается, что "Юлмарт" закончит оптимизацию сети ПВЗ Outpost через год.



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