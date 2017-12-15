"Юла" раскручивается

Mail.Ru Group раскрыла первые финансовые результаты сервиса бесплатных объявлений "Юла". Его дневная выручка достигла отметки в 2 млн рублей.

Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев, отметил, что "Юла" была запущена как внутренний стартап. "Мы хотели предложить пользователям простой мобильный сервис объявлений с привязкой к геолокации, с помощью которого можно продавать и покупать различные товары. С самого начала команда фокусировалась на продукте, благодаря чему росла вовлеченность пользователей", – сообщил он.

По его словами, уже на начальном этапе монетизация "Юлы" демонстрирует беспрецедентный темп.

Mail.Ru Group приобрела сайт объявлений о продаже автомобилей Am.ru в мае 2017 года, заплатив за него $10 млн Ramble&Co. Уже тогда руководство Mail.Ru Group заявляло о планах интеграции ресурсов Am.ru и "Юла".

Такое объединение – один из шагов по монетизации "Юлы". Ранее корпорация запустила услугу доставки товара от продавца к покупателю и опцию "Безопасная сделка", которая позволяет расплачиваться за покупки прямо в приложении. За каждую покупку с этими услугами "Юла" взимает комиссию с продавца. C 16 мая 2017 года пользователи смогут оформить на "Юле" доставку заказа курьером "до двери" или в пункты выдачи логистического оператора Boxberry.

А в сентябре на "Юле" стартовал новый раздел "Недвижимость". На него возлагают большие надежды в корпорации. Mail.Ru Group заявила, что "Юла" станет одним из лидеров на рынке классифайдов недвижимости к концу 2017 г.

По данным Goldman Sachs, объем рынка классифайдов в России составляет 12 млрд рублей. К концу 2020 г. аналитики прогнозируют рост объемов данного рынка до 47 млрд рублей в год. Сейчас на нем лидирует интернет-ресурс Avito.