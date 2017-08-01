"Яндекс" запустил агрегатор каршеринга

"Яндекс" закончил начатые в мае испытания бета-версии и выкатил свой новый сервис под говорящим названием "Каршеринг". Сейчас им могут воспользоваться владельцы iPhone под управлением iOS 10.0 и выше.

Чтобы скачать приложение, необходимо оставить заявку на сайте сервиса. Приложение для "Андроида" пока находится в стадии разработки.

Сервис определяет местонахождение пользователя и помогает отыскать находящийся рядом автомобиль и забронировать его. При этом пользователь может указать, сколько минут готов пройти пешком, чтобы забрать машину. Аналогичный "Картам.Маршрутам" механизм проложит для пользователя оптимальный маршрут до нужного автомобиля.

Сервис также позволяет увидеть тариф на аренду конкретного автомобиля, его вместимость и уровень бензина в баке, информацию о зонах парковок. Кроме того, пользователи могут использовать фоновый поиск автомобилей на заданном участке — как только в отмеченной зоне появляется доступный автомобиль, приложение отправит пуш-сообщение.

Сейчас к "Яндекс.Каршерингу" в Москве подключены "Делимобиль", Rentmee, Anytime и Car5, в Санкт-Петербурге – "Делимобиль" и Colesa.com. Эти фирмы предлагают примерно 62% от всех имеющихся в данное время автомобилей, доступных для поминутной аренды, всего около 2,2 тысяч машин. В бета-версии тестировались еще два каршеринговых агентства, но в итоговый список они по некоторым причинам не вошли.

"Яндекс-Каршеринг" работает и в Будапеште – там услуга аренды авто рассчитана на российских туристов. Ведутся переговоры с потенциальными партнерами о запуске "Яндекс.Каршеринга" в Белоруссии, Казахстане и Чехии.

Каршеринг в России появился в 2013 году, но развитие получил только в 2015 году с приходом таких крупных игроков, как "Делимобиль" и BelkaСar.

В начале января 2017 года департамент транспорта Москвы опубликовал статистику, согласно которой в системе столичного каршеринга на начало года было зарегистрировано более 280 тысяч абонентов. В Санкт-Петербурге на начало года абонентов было всего 2,5 тысячи. Количество поездок с сентября 2015 года превысило 1,3 млн. Каждым прокатным автомобилем в среднем пользуется восемь человек в сутки. По данным "Делимобиля", средняя продолжительность пути составляет 37 минут. 64% пользователей каршеринга имеют личный автомобиль.

Агрегаторы каршеринга уже создавались до "Яндекса", но без возможности бронирования (необходимо было переходить к конкретному оператору), кроме того "Делимобиль" потребовал удалить информацию о своих машинах с этих карт.