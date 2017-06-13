"Яндекс" создаст сервис корпоративных закупок? UPD: на самом деле, нет

"Яндекс" запустит портал для корпоративных закупок, сообщили "Известия", ссылаясь на источник в самой компании. Представители бизнеса будут размещать на нем объявления о тендерах, а поставщики – предлагать свои товары или услуги.

Источники "Известий" приводят название сервиса – "Закупки +". По их словам, в системе будет работать поиск по наименованию товара, количеству и цене. Можно будет оставлять комментарии и отправлять сообщения прямо внутри системы, в отличие от портала госзакупок, где этого делать нельзя. Пользователи сервиса смогут подписаться на определенного закупщика или на оповещения о новых запросах.

В пресс-службе "Яндекса" сообщили, что такая система у компании действительно есть, но это внутренний сервис для выбора поставщиков и коммуникаций с ними. "Яндекс не планирует предлагать его в качестве инструмента для других компаний", – отметила представитель компании Екатерина Лебедева.