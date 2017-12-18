Wildberries отсудил обещанную премию

Wildberries выиграл суд у одного из своих поставщиков ООО "Импорт-Экспорт". Интернет-ритейлер взыскал с компании долг в размере более 31 миллиона рублей.

Предметом судебного разбирательства стала торговая премия, которую интернет-магазину в рамках договора, заключенного в 2015 году, в два этапа должен был выплатить поставщик. После того, как "Импорт-Экспорт" нарушила это обязательство и отказалась платить, Wildberries зачла эту сумму в счет оплаты поставки. Вследствие этого "Импорт-Экспорт" подала на ритейлера иск в Арбитражный суд Московской области с требованием выплатить ему 31 миллион рублей за поставленный товар, 420 тысяч рублей в качестве компенсации убытков, связанных с хранением товара, не принятого ритейлером в установленные сроки, и 200 тысяч рублей на покрытие расходов по оплате госпошлины.

Первое разбирательство завершилось успешно для поставщика. Решением от 22 июня 2017 года суд удовлетворил требования "Импорт-Экспорт" и постановил взыскать с Wildberries 31 639 950 рублей. В эту сумму вошли деньги за поставленный товар, включая компенсацию убытков, и средства на покрытие госпошлины. В ходе разбирательств "Импорт-Экспорт" также попросила суд взыскать ещё 969,2 тысячи рублей как проценты за пользование денежными средствами, но это ходатайство не было удовлетворено.

В Wildberries подали встречный иск к поставщику и выиграли дело. Сумма, которую согласно постановлению суда от 14 декабря 2017 года теперь должны взыскать с поставщика в пользу ритейлера, составила 32 027 504 рублей, включая расходы по госпошлине в размере 181 468 рублей.

Договор о поставках с ООО "Импорт-Экспорт" прекращен, сообщили в пресс-службе Wildberries. Вряд ли это отразится на ассортименте ритейлера. "Сегодня у нас более 3000 поставщиков – это разные по масштабу и товарному предложению компании. И, без преувеличения, мы ценим каждого нашего партнера. Выполняя со своей стороны обязательства в срок и в полном объеме, то же самое мы требуем делать и от наших партнеров, правила должны быть едины для всех", – пояснила директор по развитию ассортимента компании Wildberries Золина Саральпова.