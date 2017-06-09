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Подавать в суд на "Юлмарт" уже не модно 09/06/2017

Подавать в суд на "Юлмарт" уже не модно

Теги:    Юлмарт

ВТБ подал иск против акционера интернет-ритейлера "Юлмарт" Дмитрия Костыгина, сообщает "Коммерсантъ". Банк намерен взыскать с бизнесмена более 650 млн рублей в рамках договора поручительства по кредиту, выданного НАО "Юлмарт". Иск был подан четыре дня назад в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. "Юлмарт" проходит по делу третьим лицом.

В документах суда указывается, что в феврале прошлого года ВТБ открыл НАО "Юлмарт" кредитную линию с лимитом 715 млн рублей. Поручителем стал лично Костыгин. Сейчас в судах рассматривается уже несколько банкротных исков против структур "Юлмарта". В пресс-службе ВТБ пояснили, что банк таким образом защищает свои интересы.

В свою очередь, управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Валерий Зинченко, представляющий интересы "Юлмарта", сообщил, что Костыгин своевременно погашает данный кредит и не нарушал обязательств перед банком. "При этом банк обратился с иском сразу к Дмитрию Костыгину и даже не попытался взыскать долг непосредственно с заемщика. Это странно и нелогично, ведь такие действия могут трактоваться как злоупотребление правом", – считает юрист.

Предварительное заседание назначено на 3 июля. Представители ВТБ утверждают, что суд уже вынес определение об аресте личных денежных средств и активов Костыгина. А это порядка $550 млн, по оценке Forbes. Бизнесмену принадлежит не только 31,6% акций "Юлмарта", он также владеет долями в сетях "Рив Гош", "Улыбка радуги", "Дикая орхидея", ObuvCom и кондитерском объединении "Любимый край".

Костыгин сообщил журналистам, что ему ничего не известно об иске и принятых обеспечительных мерах. Со слов предпринимателя, ему выгодна данная "юридическая конструкция", однако он отказался развить эту мысль.

Теги:    Юлмарт


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