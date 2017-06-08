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"ВКонтакте" запустит рекламу в "Историях" 08/06/2017

"ВКонтакте" запустит рекламу в "Историях"

"ВКонтакте" планирует монетизировать новый формат "Истории", запустив в нем коммерческие показы.

Формат "Истории" – это короткие сообщения, в основе которых лежат фотографии или видеоролики не длиннее 12 секунд. В отличие от обычных статусов, они появляются не на страницах пользователя, а в ленте новостей в мобильном приложении, и автоматически удаляются через 24 часа. Видеть их могут друзья и подписчики пользователя.

Формат был разработан и впервые появился в Snapchat в 2010 году. Его популярность быстро возросла, и в скором времени другие соцсети скопировали идею. В частности, Facebook добавила самоуничтожающиеся статусы в принадлежащий ей WhatsApp и в свой Messenger. А Instagram в начале года тоже объявил о планах запустить рекламу в этом формате.

Во "ВКонтакте" "Истории" появились в декабре 2016 года и уже к маю завоевали симпатии почти половины аудитории соцсети: публикуют и просматривают их 40 млн пользователей из 95 млн.

По словам генерального директора  Mail.ru Group, которой принадлежит соцсеть, Дмитрия Сергеева, компания сама будет создавать коммерческие сообщения для рекламодателей в "Историях". Кроме того, сервис станет новой формой дистрибуции контента для СМИ.

Сергеев уверен, что такая подача будет интересна рекламодателям и позволит соцсети заработать сотни миллионов рублей. В качестве доказательства он привел тот факт, что рекламная выручка Snapchat, монетизировавшей этот формат, выросла в 2016 году в 7 раз и достигла $404,6 млн.

По мнению специалистов по маркетингу в соцсетях, "Истории" не только привлекательны для пользователей, как все новое, но и позволяют увеличить охват аудитории. На данный момент формат доступен только с мобильных устройств, работающих на операционных системах iOS и Android. Однако еще в момент запуска  "ВКонтакте" обещала, что "Истории" появятся и в вебе. С учетом того, что теперь таргетированную рекламу видят пользователи во всех версиях соцсети, охват аудитории может вырасти в разы.



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