Брендам будет удобнее продвигаться в Viber

В компании Viber представили новые рекламные форматы, доступные брендам для продвижения в мессенджере. Об этом vc.ru сообщил со ссылкой на представителей сервиса.

Бизнесу теперь доступны несколько форматов рекламы. Среди них: демонстрация объявлений после звонка, реклама в магазине стикеров, рекламные сообщения в десктоп-версии мессенджера, а также возможность продвижения с помощью кликабельных стикеров и стикеров с аудиосообщением.

Так, например, будет выглядеть объявление, которое появляется после разговора между пользователями:

Что до десктопной версии мессенджера, то здесь рекламодателям теперь доступна баннерная реклама. Также там скоро появятся рекламные видеоролики размером 300х250 пикселей. Воспроизводиться они будут автоматически, но без звука (звук будет включаться при наведении курсора).

В мобильном приложении можно будет разместиться на странице загрузки стикерпаков. Объявления появятся после того, как установлен один из наборов. Продвигать таким образом можно будет, например, мобильные приложения.

Представители Viber сообщили, что новыми рекламными форматами уже пользуются Coca-Cola, Old Spice, "Тинькофф банк", Disney, PepsiCo, Ferrero и другие.

Через несколько недель произойдет и запуск кликабельных аудиостикеров. Клик по ним может вести на сайт рекламодателя. Аудиостикеры будут автоматически воспроизводить короткий рекламный ролик. Добавить эти форматы рекламодатели смогут в свои брендированные стикерпаки.

В мессенджере не исключают, что в будущем у пользователей сервиса может появиться возможность отключать рекламу за небольшую плату. Впрочем, сейчас разработчики сконцентрированы скорее на том, чтобы интегрировать рекламу в существующие сервисы, не вызывая отторжения у аудитории.

По данным Viber, сейчас на платформе зарегистрировано 800 млн пользователей по всему миру. В феврале этого года новый генеральный директор мессенджера Viber француз Джамел Агауа заявил о планах развивать компанию в направлении ecommerce.