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В "Яндекс.Аудиториях" появился сегмент "молодые родители" 11:57

В "Яндекс.Аудиториях" появился сегмент "молодые родители"

В "Аудитории" добавлены новые сегменты, построенные на информации от внешних провайдеров (DMP — Data Management Platforms). Их можно будет использовать для таргетирования медийной рекламы как на самом "Яндексе", так и в его рекламной сети, говорится в блоге сервиса.

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DMP собирают, систематизируют и хранят данные о разных группах аудиторий. Данные обычно поступают в системы из самых разных источников. Например, от издателей, агентств, рекламодателей и т.д. На базе этой информации составляются портреты потребителей, а, затем – и целые их сегменты.

Несколько примеров новых сегментов:

  • Пользователи с бизнес-образованием.
  • Молодые родители.
  • Люди, интересующиеся покупкой недвижимости за рубежом.

Сегменты можно будет пересекать с социально-демографическими параметрами из Крипты и таргетингом по регионам.

Партнерами "Яндекса" по сбору аналитики на данный момент выступают Aidata.me, Facetz, НПО "Аналитика" и Weborama. Скоро этот список планируется расширить.

Что касается непосредственно обновлений, то сейчас в "Аудиториях" можно будет найти список сегментов DMP с указанием их охвата и стоимости. Платные сегменты будут тарифицироваться дополнительно.

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Если рекламодатель ранее заказывал кастомизированные сегменты, то теперь он может просто обратиться к провайдеру рекламных услуг и запросить новые сегменты для кампаний в "Дисплее".



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