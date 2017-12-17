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В Поднебесной обостряется противостояние гигантов 14:50

В Поднебесной обостряется противостояние гигантов

Интернет-ритейлер JD.com и крупнейший в Поднебесной интернет-провайдер Tencent инвестируют в китайский онлайн-аутлет Vipshop $863 млн. Tencent намеревается помочь Vipshop с размещением в китайской версии популярного приложения WeChat – Weixin. Со своей стороны, JD.com предоставит площадке размещение на своей главной странице и мобильном магазине в Weixin.

В результате сделки торговые ресурсы Alibaba Group, который пока что является лидером китайской электронной коммерции, получат мощного конкурента. Vipshop основан в августе 2008 года и на сегодняшний день является третьим по величине интернет-ритейлером Поднебесной после Tmall (принадлежит Alibaba Group) и JD.com. Ресурс распродает брендовую одежду и обувь в режиме флеш-распродаж (продажа определенного количества товаров по специальной цене в течение ограниченного периода времени). По последним данным, на сайте зарегистрированы 52,1 млн человек. В 2016 году на площадке было сделано 269,8 млн заказов.

По условиям сделки, Tencent и JD.com выкупят вновь выпущенные акции Vipshop А-класса. Провайдер заплатит $604 млн, ритейлер – $259 млн соответственно. За эти суммы компании станут владельцами 7% и 5,5% долей Vipshop. Общая стоимость Viposhop оценена в $6,9 млрд. Сделка будет закрыта в ближайшее время, обещают представители JD.com. Tencent и JD.com получат право назначать гендиректора и наблюдателя.



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