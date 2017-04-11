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В Индию продолжают течь инвестиции 11/04/2017

В Индию продолжают течь инвестиции

Индийский интернет-ритейлер Flipkart получил $1,4 млрд инвестиций от eBay, Microsoft и Tencent. Таким образом, капитал компании на данный момент составил $11,6 млрд. Ранее в нее вкладывались Tiger Global, Naspers, Accel и DST Global. Средства пойдут на конкурентную борьбу с Amazon и Alibaba.

Вполне вероятно, что Flipkart с помощью полученных денег возьмет под контроль eBay India. Компания имеет собственный сайт, никак не связанный с площадкой основной корпорации. При этом eBay принадлежит миноритарный пакет в другом индийском онлайн-продавце Snapdeal, чьим основным инвестором является Alibaba Group.

В Microsoft, судя по всему, приняли решение об инвестициях после того, как месяц назад Flipkart перешел на облачную платформу американской компании Azure. В феврале генеральный директор Microsoft Сатия Наделла посетила Индию. Тогда, похоже, и прошли переговоры об инвестициях.

Что касается Tencent, то этот китайский интернет-гигант известен своими самыми разносторонними инвестициями. Предполагается, что вложение во Flipkart позволит компании урвать значительный кусок индийского рынка электронной коммерции.

В 2014 году в интернет-магазин Flipkart вложил $ 210 млн международный венчурный фонд DST Global, созданный россиянином Юрием Мильнером.



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