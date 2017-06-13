В дизайн интерьеров онлайн вложили миллионы
Онлайн-сервис и маркетплейс Houzz, специализирующийся на дизайне интерьеров, привлек $400 млн. Основным инвестором в этой сделке выступает фонд Iconiq Capital, работающий со стартапами Силиконовой долины, сообщает Recode.
Сервис Houzz популярен как среди дизайнеров интерьеров, так и среди обычных людей, ищущих идеи для ремонта у себя дома. По сути, Houzz можно назвать Pinterest'ом с очень-очень узким фокусом. Общая оценка компании составляет примерно $4 млрд.
Изначально сервис монетизировался размещением рекламы, а также продвижением партнеров Houzz: дизайнеров, строителей и компаний, оказывающих услуги, связанные с ремонтом. Со временем на платформе появился маркетплейс, где продавцы выставляют мебель и декор. С каждой продажи компания получает комиссию.
Объем выручки сервиса не разглашается, однако инсайдеры сообщают, что растет бизнес очень и очень быстро. После закрытия инвестраунда не исключен дальнейший выход Houzz на IPO.
Сервис был запущен в 2009 года семейной парой. Он позиционировался как место, где можно найти вдохновение для будущего интерьера в своем доме.
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