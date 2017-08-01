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В "Директе" можно делать более длинные заголовки 13:21

В "Директе" можно делать более длинные заголовки

Тексты объявлений в "Директе" теперь могут состоять из 81 символа, говорится в блоге сервиса.  В "Яндексе" отмечают, что пользователи активнее кликают по объявлениям с длинными заголовками. Например, в тех случаях, когда к ним "подтягивается" часть текста. Поисковик решил не  "отбирать" у рекламодателей драгоценные символы текста объявления, поэтому внедряет второй заголовок.

Таким образом, у рекламодателя теперь есть возможность использовать сразу два заголовка: длиной до 35 и до 30 символов. Текст объявления при этом не должен превышать 81 символ. Эксперименты "Директа" показали, что нововведение увеличивает CTR объявлений до 5% на десктопах и до 10% ― на мобильных устройствах.

Выглядит это так:

Впрочем, второй заголовок будет появляться не всегда. Его наличие будет зависеть от площади, которую занимает объявление. В этой связи в "Яндексе" советуют придумывать тексты таким образом, чтобы общее содержание объявления не "страдало" в тех случаях, когда второй заголовок не виден. В связи с этим для второго заголовка поисковик рекомендует использовать короткие и броские  фразы типа "Скидки до 70%", "В наличии" и т.д.  

Работа над ошибками

В "Яндексе" заметили, что объявления, написанные с пунктуационными ошибками, привлекают меньше трафика. По всей вероятности, уровень доверия к ним изначально ниже.

Чтобы частично исправить эту ситуацию, "Яндекс" разрешил использовать в тексте объявления до 15 знаков препинания, которые не учитываются в общем количестве символов. К ним относятся: точки (.), запятые (,), кавычки (""), двоеточия (:), точки с запятой (;) и восклицательные (!) знаки. В то же время, поисковик предупреждает, что использовать их нужно исключительно по прямому назначению.

Чтобы подсчитать количество символов в строке Excel без учета знаков препинания можно использовать вот такую формулу:

=ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ((ПОДСТАВИТЬ((ПОДСТАВИТЬ((ПОДСТАВИТЬ((ПОДСТАВИТЬ((ПОДСТАВИТЬ(N;":";""));";";""));",";""));".";""));"!";""));"""";""))

Где N ― номер ячейки с текстом.

"Яндекс" отдельно уточняет, что нововведения не являются новым типом объявлений – это лишь дополнительные функции к уже существующим. Таким образом, рекламодателям ничего не нужно будет переделывать или настраивать заново в уже идущих кампаниях.



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