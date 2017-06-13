В Беларуси обещают упростить онлайн-торговлю

В Беларуси планируют упростить работу интернет-магазинов. Замминистра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич заявила, что министерство инициирует изменения в законодательстве, которые улучшат условия для онлайн-торговли.

Ведомство предлагает вернуть интернет-магазинам упрощенную систему налогообложения и отменить обязательную подачу сведений о товарообороте в торговый реестр.

Чиновница признала, что сейчас белорусский рынок ecommerce слишком зарегулирован. "Настало время его актуализировать с учетом мнения бизнеса, чтобы двигаться дальше, – сообщила она. – Министерство внесло предложения в проект декрета президента "О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу".

Также разработан закон о платежных документах, который разрешает прием платежей в пользу третьих лиц, так как сейчас курьер, чтобы доставлять товар покупателям, должен быть в штате магазина. В итоге свои товары не могут доставлять небольшие интернет-магазины, у которых нет возможности содержать собственную службу доставки. Предполагается, что принятие закона позволит развивать курьерские услуги в регионах.

По словам руководителя маркетплейса Deal.by Максима Маринича, изменения в законодательстве позитивно отразятся на развитии интернет-торговли в Беларуси. " Мы активно лоббировали эти изменения, и для нас это отличная новость", – сказал он. Маринич считает, что возможность совершать платежи в пользу третьих лиц вытолкнет рынок на новый уровень. По его прогнозам, тогда электронная коммерция в Беларуси сможет достаточно быстро из 2-2,5% розницы выйти на показатель в 5-10%.

Маринич добавил, что хотел бы, чтобы в Беларуси на законодательном уровне было закреплено понятие "маркетплейс". "Рынок созрел, чтобы ввести такое определение", – сказал он.

По словам основателя и руководитель онлайн-гипермаркета 21vek.by Сергея Вайниловича, сейчас интернет-торговля меняется значительно быстрее, чем принимаются изменения в законодательстве. "В то время, как мы только говорим о необходимости приема платежей в пользу третьих лиц, уже появилась необходимость приема платежей в пользу маркетплейсов", – добавил он.

В прошлом году крупнейший белорусский онлайн-продавец FMCG объявил о сокращении своего интернет-бизнеса из-за законодательных ограничений, мешающих развитию бизнеса.