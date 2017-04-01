“Утконос” займет склады “Дикси”?

Интернет-гипермаркет "Утконос" рассматривает возможность приобретения складов, которые освобождает розничная сеть "Дикси". В компании намерены купить два помещения общей площадью 110,5 тыс. м² совокупной стоимостью 4,4 млрд рублей. Как сообщает "Коммерсант", речь идет о складском комплексе PNK "Северное Шереметьево" (55 тыс. м²) и агрокомплексе "Сынково" (55,6 тыс. м²).

"Мы прорабатываем стратегию развития компании на ближайшие пять лет и видим большой потенциал интернет-торговли продуктами повседневного спроса. В круг наших интересов попадает более 15 логистических объектов в Москве и Подмосковье", – поделился планами гендиректор "Утконоса" Николай Щербань. Сейчас у онлайн-гипермаркета один склад в Южном Бутово площадью 44 тыс. м².

Управляющий партнер Collier International Николай Казанский оценил стоимость 1 м² в обоих комплексах в среднем в 40 тыс. рублей. Исходя из этой оценки, покупка PNK "Северное Шереметьево" может обойтись в 2,2 млрд рублей, агрокомплекса "Сынково" – в 2,22 млрд рублей.

В рейтинге самых дорогих компаний Рунета за прошлый год Forbes назвал "Утконос" крупнейшим магазином в своей нише в России. В рейтинге он был на 18-м месте (из 20), его капитализация оценивалась в $150 млн. Гипермаркет входит в "Севергрупп", управляющей активами владельца "Северстали" Алексея Мордашова.

В планах "Утконоса" до конца этого года обозначено открытие второго распределительного центра на востоке Москвы. Первый был открыт на северо-западе столицы в июле.