/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум

"Укрпочта" сыграет в ящик 17:44

"Укрпочта" сыграет в ящик

Украинский государственный почтовый оператор "Укрпочта" запускает продукт, разработанный для сегмента малого и среднего бизнеса, – услугу "Укрпочта SmartBox". Она предназначена для тех, кто занимается электронной коммерцией, продает онлайн и часто отправляет товары по почте.

"Укрпочта SmartBox" – это аналог популярного во многих странах почтового сервиса FlatRate ("Единый тариф"), который до сих пор не предоставлялся ни одним украинским игроком доставки.

Сервис предусматривает подписку отправки определенного количества посылок (10, 20 или 50) по льготной цене. Клиент при этом сразу получает фирменные упаковки SmartBox. Нет ограничений ни по весу, ни по направлению отправления в пределах страны.

В компании уверены, что услуга упрощает процесс оформления отправлений, экономит время и деньги (до 20%) на каждом отправлении по сравнению с "Укрпочтой Экспресс". Зарегистрировать отправления можно онлайн, дома или в офисе, в личном кабинете "Укрпочты". Дальше останется только оставить его в ближайшем отделении связи, без очередей, дополнительного оформления, взвешивания и тому подобное.

"Укрпочта" планирует продолжить развитие за счет роста онлайн-торговли. Сейчас компания ведет переговоры о сотрудничестве с американским гигантом электронной коммерции Amazon. Украинский оператор заявил о готовности организовать быструю доставку онлайн-заказов с площадки. Местные эксперты считают, что "Укрпочта" вполне может справиться с поставленной задачей. Подобный опыт у компании есть. Еще в 2015 году она запустила быструю доставку посылок из китайских интернет-магазинов AliExpress и Taobao.



Прокомментировать



:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:
.
Читайте также
ECOM2017
Дирижабли, ангелы и человекоподобные роботы: фотоотчет с ECOM Expo'17

Как проходила крупнейшая в Восточной Европе выставка технологий для ecommerce

Крупнейший сервис покупок за рубежом запустил агрегатор доставки в РФ - обсуждение 1

Лучший посредник по доставке товаром из СШАв Россию. Все покупки из Ebay и Amazon отправляю через Шопотам.
77777766666655555
Зачем Whildberries вкладывается в собственный складской комплекс?

Обсудили с ритейлерами проблему складов: аренда vs покупка собственных




Рубрикатор

Открытие бизнеса

 Бизнес-планирование
 Привлечение инвестиций
 Название и регистрация
 Сайт и приложение
 Первые шаги

Привлечение клиентов

 SEO и продающий маркетинг
 Продвижение бренда
 Нестандартные методы продвижения
 Эффективность рекламы

Удержание клиентов

 Дизайн и usability
 Контент
 CRM и повторные продажи

Ведение бизнеса

 Автоматизация
 Бухгалтерия и налогообложение
 Безопасность
 Доставка и логистика
 Обучение и управление персоналом
 Общий менеджмент
 Платежные системы
 Управление ассортиментом
 Юридические вопросы

Тенденции развития

 Российские тенденции
 Международные тенденции

Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции китайские интернет-магазины логистика мобильные покупки онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор
2001 - 2017 © Оборот.ру. Все права защищены