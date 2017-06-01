"Укрпочта" сыграет в ящик

Украинский государственный почтовый оператор "Укрпочта" запускает продукт, разработанный для сегмента малого и среднего бизнеса, – услугу "Укрпочта SmartBox". Она предназначена для тех, кто занимается электронной коммерцией, продает онлайн и часто отправляет товары по почте.

"Укрпочта SmartBox" – это аналог популярного во многих странах почтового сервиса FlatRate ("Единый тариф"), который до сих пор не предоставлялся ни одним украинским игроком доставки.

Сервис предусматривает подписку отправки определенного количества посылок (10, 20 или 50) по льготной цене. Клиент при этом сразу получает фирменные упаковки SmartBox. Нет ограничений ни по весу, ни по направлению отправления в пределах страны.

В компании уверены, что услуга упрощает процесс оформления отправлений, экономит время и деньги (до 20%) на каждом отправлении по сравнению с "Укрпочтой Экспресс". Зарегистрировать отправления можно онлайн, дома или в офисе, в личном кабинете "Укрпочты". Дальше останется только оставить его в ближайшем отделении связи, без очередей, дополнительного оформления, взвешивания и тому подобное.

"Укрпочта" планирует продолжить развитие за счет роста онлайн-торговли. Сейчас компания ведет переговоры о сотрудничестве с американским гигантом электронной коммерции Amazon. Украинский оператор заявил о готовности организовать быструю доставку онлайн-заказов с площадки. Местные эксперты считают, что "Укрпочта" вполне может справиться с поставленной задачей. Подобный опыт у компании есть. Еще в 2015 году она запустила быструю доставку посылок из китайских интернет-магазинов AliExpress и Taobao.