Twitter добавил брендам новые CTA-кнопки

Twitter "выкатил" четыре новые Call to action-кнопки, которые бренды смогут "прикрепить" к личным сообщениям. Новый инструмент позволит рекламодателям подтолкнуть клиентов к совершению целевых действий, сообщает marketingland.com.

К таким действиям можно отнести переход на сайт рекламодателя, публикацию написанного заранее твита, подписку на страницу компании или старт общения с другими аккаунтами бренда.

Новые кнопки внешне очень похожи на кнопки быстрого ответа, которые Twitter представил еще осенью 2016 года. Разница лишь в том, что старые кнопки предназначались для того, чтобы боты могли вовлечь аудиторию во взаимодействие. У новых же обратная задача – "вывести" собеседника из разговора.

Немного о функционале

Следует детальнее остановиться на функциях, которые выполняют новые кнопки.

Отправка заранее написанного сообщения. Функция дает возможность пользователям публиковать у себя заранее подготовленные брендом сообщения. Правда, у людей сохраняется возможность редактирования таких твитов.

Кнопка Follow. Эта кнопка позволяет подписаться на аккаунт компании. На первый взгляд, ее наличие может показаться странным, однако определенная логика здесь есть. Дело в том, что многие компании дают возможность отправлять себе личные сообщения не только подписчикам страницы. Следовательно, таким обратившимся можно дать возможность быстрой подписки на паблик.

Связь с другими аккаунтами. Кнопка позволяет написать сообщение другим аккаунтам, которыми владеет компания. Таким образом можно вовлечь в беседу дополнительные стороны. Например, если предмет разговора относится к профилю работы другого подразделения.

Переход на сайт. Эта кнопка позволяет отправить пользователя прямо на сайт компании. Единственное отличие от размещения обычной ссылки в том, что кнопка визуально выглядит лучше.

Компании смогут начать пользоваться новым инструментом только через Twitter API.