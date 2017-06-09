Тува лидирует по темпам роста объема онлайн-покупок

В первом квартале 2017 лидерами по росту числа онлайн-покупок стали республика Тува, Ивановская и Тверская области, следует из собственных данных СРА-сети Admitad. В компании сравнили количество заказов, сделанных в интернет-магазинах через партнерскую сеть, за январь-апрель 2016 и 2017 года. Эти данные не отражают динамику в точности (так как CPA-сети – это только один из многих каналов продаж), но позволяют судить о трендах.

Тува лидирует по динамике, с большим отрывом второго места. В этой республике за год объем покупок в денежном выражении вырос почти в 7 раз. В Ивановской области он увеличился в 5,2 раза, в Тверской – в 4 раза. Для сравнения, за то же время Санкт-Петербург нарастил свой оборот втрое, а Москва – в 2,2 раза.

Рост оборота онлайн-заказов по регионам, первые двадцать позиций

Такая динамика в Туве обеспечивается в основном за счет десктопных онлайн-заказов, число которых выросло в 5 раз. Остальной прирост дали заказы с мобильных устройств. Наибольшим спросом у жителей республики пользуются товары с китайских онлайн-площадок, а также одежда и обувь в российских интернет-магазинах. Кроме того, в регионе восемь раз выросло число заказов детских товаров в онлайне.

В Ивановской области рост оборота в немалой степени обеспечивается за счет android-устройств: за год количество заказов в деньгах со смартфонов и планшетов выросло в 13,5 раз. В то время, как со стационарных компьютеров – всего в 2,6 раза. iOS, впрочем, продемонстрировала хорошую динамику (рост в 5 раз), хотя по общему количеству онлайн-покупок "айфоны" уступают "андроидам" более, чем вдвое.

Мобильные экраны обеспечили темпы роста и третье место Тверской области. Число заказов с Android выросло более, чем в 8 раз, с iOS – в 5. Декстопы "подросли" только в два раза. В Тверской и Ивановской областях категории-лидеры те же, что и в Туве: китайские ресурсы, fashion и товары для детей.

В целом, китайские онлайн-площадки обеспечили рост заказов всем регионам. Благодаря им в той же Туве оборот вырос в 6,9 раза. Распробовали шоппинг в китайских магазинах и жители Магаданской области – рост в 6,8 раза со всех экранов в совокупности, Камчатки – в 6,2 раза, Костромской области и Татарстана – примерно в 4 раза в каждом регионе.

Прирост оборота онлайн-заказов на китайских площадках

Самые странные цифры:

Первый квартал оказался удачным для ИМ косметики в Томской области. Оборот в этой категории вырос в 10 раз. Настолько же подросли заказы с мобильных экранов на Сахалине и в Дагестане в этой категории. Однако в денежном выражении это довольно скромные показатели. Взрывной рост обеспечивается низкой базой первого квартала прошлого года, когда со смартфонов заказов почти не совершалось.

Число заказов мебели и товаров для дома со стационарных компьютеров за год в республике Адыгея выросло в 144 раза. На втором месте Чечня – в 67 раз.