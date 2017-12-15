Три четверти авиабилетов через смартфоны покупают с айфонов

Туроператор и онлайн-трэвел агентство Biletix проанализировал продажи авиабилетов через мобильное приложение. В общем числе продаж доля мобильных заказов достигла 27%. Владельцы айфонов при этом проявляют куда большую активность, нежели "андроидоводы". На их долю приходится 3/4 приобретенных через смартфоны билетов, четверть покупок совершается соответственно владельцами телефонов на платформе Android. Хотя интересуются ценами на билеты и те, и другие примерно одинаково.

По сравнению с 2016 годом этот тренд усилился: в прошлом году на пользователей мобильного приложения Biletix на устройствах iOS приходилось 61%, на платформе Android – 42% продаж. Также, по данным туроператора, владельцы айфонов тратят больше других покупателей. Так, в 2017 году средний чек продаж через мобильные устройства на платформе iOS составил 11 218 рублей, на Android – 9 644 рублей.

Интересно, что средний чек при покупке авиабилетов через мобильные устройства выше, чем через ПК, почти на треть, или на 32%: в 2017 году для мобильных устройств этот показатель составил 10 434 рублей, для настольных компьютеров – 7 904 рублей. Впрочем, снижение стоимости авиабилетов, характерное для всего рынка авиабилетов, повлияло и на мобильные продажи: средний чек покупок авиабилетов в мобильном приложении сократился.

Самые популярные внутренние направления среди мобильных пользователей в 2017 году – Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные воды и Краснодар. Среди международных направлений – Тбилиси, Тиват, Ереван, Ларнака и Барселона.

Как ранее указывалось, за шесть лет рынок онлайн-трэвел в России вырос более чем в десять раз: с 70 до 740 млрд рублей. И половина этого рынка в деньгах – это именно авиабилеты. Устойчивый драйвер роста, который будет толкать онлайн-трэвел вперед, – миграция покупателей из офлайна в онлайн, снижение недоверия к Интернету. Как правило, покупателю достаточно один раз забронировать что-то через Интернет, чтобы начать пользоваться этим инструментом постоянно. А значит, аудитория онлайн-трэвел будет расти за счет тех, кто раньше его опасался.