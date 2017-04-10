Товарам проложили новый путь в Китай

Российский экспортный центр (РЭЦ) и Российские железные дороги (РЖД) запустили пилотный проект по отправке несырьевых грузов в Китай. Доставка по этому каналу будет занимать не менее 14 суток. Первый рейс уже состоялся, однако сервис пока не имеет четкого графика работы. В компаниях утверждают, что вопрос о переходе на регулярную основу будет решаться в зависимости от объемов экспортной продукции.

Отправляться контейнеры будут из Ворсино Калужской области. Груз будет следовать через погранпереход в Забайкальске до порта Далянь и станции Шилун (провинция Гуанчжоу). Стоимость доставки универсального сорокафутового контейнера до Даляня составляет $2,6 тысяч, а до Шилуна — $3,2 тысяч.

Логистическим оператором сервиса выступает дочернее предприятие РЖД "РЖД Логистика", подвижной состав и контейнеры принадлежат компании "Трансконтейнер". Продвижением отечественных товаров на китайских онлайн-площадках занимается РЭЦ. Он же предоставляет "единое окно" для работы с экспортерами и оказывает им финансовую и нефинансовую поддержку, сопровождая запросы отечественных компаний при работе с профильными министерствами и ведомствами.

В Минпромторге подсчитали, что уже в этом году объем экспорта должен достигнуть $12,5 млн против $0,6 в 2016 году, а в 2018 году приблизится к $30 млн. Предполагается, что такой рост будет вызван увеличением количества вовлеченных в экспортную онлайн-торговлю отечественных продавцов и повышением спроса на российские товары у иностранных покупателей.

На сегодняшний день в павильоне, открытом на китайской площадке Tmall Global, за рубеж продают всего лишь 27 компаний. Однако в министерстве полагают, что к концу 2019 года не менее 500 российских предприятий будут торговать на различных мировых площадках. Соответственно, если сейчас китайцы совершают 40 тыс. покупок российских товаров в год, то к 2019 году количество заказов иностранных покупателей должно вырасти до 1,2 млн.

Ранее РЭЦ объявил о старте сотрудничества с SPSR Express. Тогда же гендиректор этого логистического оператора Владимир Солодкин сообщил, что, по прогнозам аналитиков компании, рост экспорта через онлайн-канал в ближайшие годы может достигнуть 30–60% от общего объема, а к 2020 году составить $3,9 млрд в денежном выражении.