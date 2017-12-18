Tmall сделал ставку на скидки и выиграл
На интернет-площадке Tmall в первый день старта продаж нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 5A было сделано более 40 000 заказов, сообщила пресс-служба маркетплейса. Компания начала продажи новинки, установив на него цену, сопоставимую с китайской, – 5992 рубля. При этом было обещано, что ценник будет расти. На сегодняшний день смартфон уже стоит 6232 рубля.
Tmall вместе с AliExpress стали официальным партнером китайской корпорации Xiaomi в России. Все предлагаемые к продаже аппараты сертифицированы и доставляются непосредственно с российского склада. Так что компания смогла пообещать своим покупателям быструю доставку.
По итогам первых двух недель декабря Xiaomi стал бесспорным лидером в поисковых запросах россиян на AliExpress. Сейчас он в четыре раза опережает интерес покупателей к продукции Apple. Предыдущие модели Xiaomi – Redmi 4X и Redmi note 4X также пользуются популярностью и входят в двадцатку поиска по ресурсу.
Всего год назад доля китайского производителя Xiaomi на российском рынке смартфонов составляла около 1%. На сегодняшний день компания поднялась на третье место по поставкам своих телефонов в страну, обогнав даже Huawei и уступив продукции Apple и Samsung.
"Xiaomi – один из самых популярных брендов у российских покупателей, и я уверен, что наше сотрудничество поможет укрепить позиции бренда на рынке. В ближайшее время мы планируем представить новые смартфоны бренда на Tmall, в том числе флагманские модели, а также расширить ассортимент другими товарами Xiaomi", – прокомментировал директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский.
Интернет-площадка Tmall (принадлежит холдингу Alibaba Group) запустилась три месяца назад в нашей стране в тестовом режиме внутри платформы уже раскрученного ресурса AliExpress. В отличие от Ali, ресурс предлагает товары премиум-класса и обещает доставку со складов партнеров Alibaba в России, а не из Китая.
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