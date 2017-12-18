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Ticketland продается… МТС? 18/12/2017

Ticketland продается… МТС?

МТС ведет переговоры о покупке онлайн-сервиса Ticketland, реализующего билеты на различные спортивные и развлекательные мероприятия. Согласно источникам Reuters, сумма сделки может составить 3 – 3,5 млрд рублей.

Многомиллиардный судебный спор с нефтяной компанией ″Роснефть″ не помешает приобретению Ticketland. Несмотря на то, что более половины пакета холдинга Владимира Евтушенкова в МТС арестовано по решению суда, в компании не собираются отказываться от сделки, как это пришлось сделать с продажей акций ″Детского мира″ – они тоже были арестованы судом.

По данным информационного агентства, акционеры Ticketland оценивают выставленный на продажу пакет в 3,5 млрд рублей, и МТС в числе прочих претендует на его покупку.

Управляющий партнер венчурного фонда iTech Capital, вложившего в Ticketland $10 млн в 2013 году, Глеб Давидюк отказался обсуждать предложения покупателей и переговоры. ″iTech Capital – семья инвестиционных фондов с портфелем проектов, из которых надо выходить. Ticketland, как и многие другие наши компании, выставлен на продажу″, – сообщил он Reuters и пообещал прокомментировать все аспекты сделки, как только она будет закрыта.

По данным Forbes, Ticketland оценивается примерно в $84,2 миллиона и находится на 20-м месте в рейтинге крупнейших интернет-компаний России за 2017 год. На ее долю приходится около 30% московского рынка продажи билетов на спортивные и развлекательные мероприятия.

Кроме того, Ticketland работает в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Компания продает билеты как в кассах, так и через колл-центры, веб-сайт и мобильное приложение. По словам генерального директора компании Виталия Виноградова, ежегодно она продает 3,5 млн билетов на сумму 6 млрд рублей.



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