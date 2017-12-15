Мебель требует шоу-рума?

Интернет-магазин дизайнерской мебели The Furnish открывает уже второй шоу-рум. В компании, которая начинала с "чистого" онлайна, обдумывают переход к омниканальной модели.

Завтра, 16 декабря, The Furnish откроет свой бренд-корнер в ТЦ "Рига Молл". Это уже вторая офлайновая точка ритейлера в Москве, сообщила Oborot.ru основатель компании Мария Левина. Она рассчитывает, что к концу 2018 года объем заказов, проходящих через офлайн-точки, увеличится в два раза и достигнет 10% от всего объема продаж.

Магазин на Новорижском шоссе разделят на тематические зоны: гостиную, офис, столовую и спальню. В каждой из которых будут представлены популярные модели из линейки The Furnish и бестселлеры сайта.

"Предоставляя нашим покупателям возможность оценивать преимущества наших товаров в офлайне и получать личную консультацию, мы привлекаем тех, кто еще сомневается в преимуществах покупки мебели в Интернете, а также более полно раскрываем потенциал нашей собственной марки", – сообщила Мария Левина.

В офлайновой точке покупатели смогут встретиться с дизайнером или пообщаться со стилистом, который подберет предметы интерьера из огромного ассортимента интернет-магазина.

Изначально основатели магазина не планировали открывать офлайновые точки. Сама бизнес-модель предполагала "чистый" онлайн. Однако, если опыт шоу-румов окажется успешным, возможно, компания перейдет к омниканальной модели.

Оптимальным форматом для офлайна Мария Левина считает центры принятия заказов, где будут представлены самые ходовые модели. Там планируется поставить большие мониторы с каталогом сайта, чтобы посетитель сразу получал доступ к полному ассортименту.

"Эта модель уже сейчас очень развита в Англии и других европейских странах: происходит смешение офлайна и онлайна. Такой подход позволяет получить множество точек соприкосновения с клиентом", – отмечает сооснователь The Furnish.

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