/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Новости Российские тенденции
Главная Новости Тенденции развития Российские тенденции
Среди популярных интернет-магазинов выявили нарушителей 08:30

Среди популярных интернет-магазинов выявили нарушителей

Теги:    АКИТ

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) озаботились созданием зоны безопасных покупок в Сети. Они составили список популярных интернет-магазинов, в которых обнаружены какие-либо нарушения требований к онлайн-торговцам.

Сначала АКИТ подготовила список 1000 самых популярных интернет-магазинов, затем ОПИ провела проверку их деятельности на предмет соответствия обязательным требованиям и наличия рисков при покупке. Для этого общественники изучили сайты интернет-магазинов. Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях проверялась на достоверность с помощью портала egrul.nalog.ru. Выявленные отклонения фиксировались с помощью скриншотов, которые загружались в облачное хранилище.

В результате было установлено, что более четверти (25%) магазинов имеют хотя бы одно несоответствие обязательным требованиям. Самые распространенные нарушения:

•    отсутствие юридического адреса (107 / 13,9%) или недостоверный юридический адрес (41 / 5,3%);
•    отсутствие фактического адреса (82 / 8,2%);
•    увеличение цены при оплате по безналичному расчету или предоставление скидки при оплате за наличные (23 магазина / 2,3%);
•    отсутствие наименования продавца (58 / 5,8%) или недостоверное наименование (21 / 2,1%).

Как указывают в АКИТ, эти нарушения могут помешать покупателям обменять или вернуть товар, обратиться в суд или в надзорные органы. Списки, которые уже разосланы в СМИ, – не окончательные. АКИТ и ОПИ будут их пополнять – по заявкам пользователей, которые могут обратиться к ним через соцсети. Впрочем, магазины могут и выйти из этого реестра – если докажут, что нарушения устранены. Также предполагается, что в списки включат и поставщиков услуг онлайн. Сведения о выявленных нарушениях АКИТ передаст в Роспотребнадзор.

АКИТ озаботилась защитой прав потребителей в русле государственной политики. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал Стратегию государственной политики РФ в области защиты прав потребителей до 2030 года.  В рамках стратегии будет актуализирован Закон о защите прав потребителей. И большая часть изменений будет связана с ecommerce, которой еще не существовало, когда создавался этот документ.

Теги:    АКИТ


Прокомментировать


:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:
.
Читайте также
online-kassa_kkt
Работу с онлайн-кассами могут облегчить

В Госдуму предложен законопроект по оптимизации текущего порядка применения контрольно-кассовой техники
sheremetevo
"Шереметьево" оккупировали посылки

Службы доставки пожаловались на задержку заказов из иностранных интернет-магазинов в аэропорту

The Furnish: из чистого онлайна - к своему производству - обсуждение 2

Интересно, а если: " А вот тех, кто приобретал «люкс», экономические трудности никак не касаются." Зачем нужно было из него уходить? Повысили бы цены в…




Рубрикатор

Открытие бизнеса

Привлечение клиентов

Удержание клиентов

Ведение бизнеса

Тенденции развития



Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2017 © Оборот.ру. Все права защищены