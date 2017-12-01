Среди популярных интернет-магазинов выявили нарушителей

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) озаботились созданием зоны безопасных покупок в Сети. Они составили список популярных интернет-магазинов, в которых обнаружены какие-либо нарушения требований к онлайн-торговцам.

Сначала АКИТ подготовила список 1000 самых популярных интернет-магазинов, затем ОПИ провела проверку их деятельности на предмет соответствия обязательным требованиям и наличия рисков при покупке. Для этого общественники изучили сайты интернет-магазинов. Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях проверялась на достоверность с помощью портала egrul.nalog.ru. Выявленные отклонения фиксировались с помощью скриншотов, которые загружались в облачное хранилище.

В результате было установлено, что более четверти (25%) магазинов имеют хотя бы одно несоответствие обязательным требованиям. Самые распространенные нарушения:

• отсутствие юридического адреса (107 / 13,9%) или недостоверный юридический адрес (41 / 5,3%);

• отсутствие фактического адреса (82 / 8,2%);

• увеличение цены при оплате по безналичному расчету или предоставление скидки при оплате за наличные (23 магазина / 2,3%);

• отсутствие наименования продавца (58 / 5,8%) или недостоверное наименование (21 / 2,1%).

Как указывают в АКИТ, эти нарушения могут помешать покупателям обменять или вернуть товар, обратиться в суд или в надзорные органы. Списки, которые уже разосланы в СМИ, – не окончательные. АКИТ и ОПИ будут их пополнять – по заявкам пользователей, которые могут обратиться к ним через соцсети. Впрочем, магазины могут и выйти из этого реестра – если докажут, что нарушения устранены. Также предполагается, что в списки включат и поставщиков услуг онлайн. Сведения о выявленных нарушениях АКИТ передаст в Роспотребнадзор.

АКИТ озаботилась защитой прав потребителей в русле государственной политики. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал Стратегию государственной политики РФ в области защиты прав потребителей до 2030 года. В рамках стратегии будет актуализирован Закон о защите прав потребителей. И большая часть изменений будет связана с ecommerce, которой еще не существовало, когда создавался этот документ.