"Шереметьево" оккупировали посылки

Службы доставки жалуются на задержку посылок из зарубежных интернет-магазинов в аэропорту "Шереметьево". В текущем году традиционное увеличение количества отправлений совпало с рекордным ростом общего объема воздушных грузоперевозок.

По данным сервиса Shopfans, который занимается доставкой в Россию товаров из зарубежных интернет-магазинов, одна из партий прилетела в "Шереметьево" еще 30 ноября, но до сих пор не растаможена. Сначала компания рассчитывала решить проблему к 7 декабря, но 5 декабря в Shopfans предупредили об увеличении сроков растаможивания посылок.

Служба доставки СДЭК подтвердила , что столкнулась с задержкой грузов в "Шереметьево" из-за внутренних сложностей, которые возникли на терминале. В службе доставки DPD/SPSR задержку грузов на терминале "Москва-Карго" объяснили отменой рейсов из-за погодных условий и возросшим объёмом отправлений в новогодний сезон.

В пресс-службе "Шереметьево" заявили, что неблагоприятные погодные условия и эксперимент Федеральной таможенной службы (ФТС) с проверкой ИНН получателей заказов не влияют на скорость обработки посылок на терминале.

По данным аэропорта, в предпраздничный период наблюдается общемировая тенденция значительного увеличения спроса на товары международных торговых онлайн-площадок. В таких условиях грузовые операторы предпринимают дополнительные меры по минимизации задержек при обработке посылок и грузов.

"Шереметьево" планирует в 2018 году запустить новые мощности терминала "Москва-Карго", что позволит увеличить возможности по обработке посылок и повысить оперативность.

В AliExpress обещают, что новые правила ФТС не скажутся на сроках доставки подарков к Новому году, которые были заказаны даже до введения новых правил в начале декабря. Логистические партнёры площадки сейчас заранее присылают таким покупателям электронные письма с просьбой указать ИНН для получения покупки.

Ранее службы экспресс-доставок заявили, что их посылки не пропускает таможня из-за отсутствия ИНН получателя. Таковы новые правила для коммерческих операторов, вступившие в силу с 7 декабря. В результате на таможенных пунктах скопились тысячи отправлений.

Ранее в ФТС уверяли, что никаких проблем с доставкой быть не должно. Однако таможенники имели в виду только скорость проверки ИНН и паспортных данных на достоверность. То, что массово будут поступать отправления без указания ИНН, служба не предусматривала. При этом широкого оповещения пользователей или интернет-магазинов не производилось.

14 декабря в "Шереметьево" отчитались, что за 11 месяцев 2017 года объём обработанных аэропортом международных грузов вырос на 80%, абсолютные показатели в компании не раскрыли. Общий объём обработанных грузов за январь-ноябрь увеличился на 30% и составил 260 тыс. тонн. С 7 декабря ФТС проводит эксперимент, в рамках которого заказы из зарубежных интернет-магазинов могут пройти через таможню, только если покупатель предоставил ИНН и информацию о каждом товаре в посылке. Службы доставки предупреждали клиентов о возможных задержках заказов из-за новых требований ФТС.