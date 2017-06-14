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Сбербанк выступил за досудебное решение споров в Сети 11:24

Сбербанк выступил за досудебное решение споров в Сети

Сбербанк внес в проект "Стратегии развития электронной торговли в РФ на 2017–2018 годы и на период до 2025 года" необходимость создания единого независимого посредника для досудебного решения споров между интернет-магазинами и покупателями.

"Дополнительной проработки требует вопрос создания механизма досудебного урегулирования споров между продавцом и покупателем. В данном случае речь может идти о принципиально новом, независимом контрагенте, который будет третьим (независимым) участником в совершении сделки", — говорится в документе.

Сбербанк указывает на то, что необходимо уточнить правовой статус нового контрагента. Посредник должен защищать права как покупателей, так и продавцов. Кроме того, он может выступать гарантом купли-продажи, на счет которого перечисляются средства до окончательного заключения сделки.

В "Яндекс.Маркете" считают, что эта инициатива может стать эффективным инструментом разрешения споров между покупателем и продавцом. "При этом важно, что она не лишает онлайн-платформы возможности использовать собственные процедуры для решения споров между сторонами. Безусловно, использование платформы должно быть добровольным. При ее качественной реализации она вполне сможет стать стандартом отрасли", – прокомментировали в пресс-службе компании.

К разработке стратегии Сбербанк подключился в начале мая нынешнего года, и, как сообщили в АКИТ, уже в конце месяца направил в Госдуму свои предложения.



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