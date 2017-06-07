Salamander пришел в Рунет

Известный обувной бренд Salamander открыл свой официальный интернет-магазин в России, сообщается в пресс-релизе компании. На сайте представлен широкий ассортимент женской и мужской обуви. Доставка на дом или до пункта выдачи заказов будет работать по всей стране.

В ближайших планах Salamander – интегрировать в интернет-магазин программу лояльности, уже работающую в офлайне, и добавить новые омниканальные сервисы . Например, пользователи смогут прямо на сайте проверить, есть ли заинтересовавшая их модель в офлайновых точках бренда. Кнопка "Посмотреть наличие в розничных магазинах" позволит увидеть все точки (у Salamander 30 магазинов по России), где продается выбранный товар, а также доступные размеры.

Интернет-магазин запущен и будет обслуживаться компанией KUPIVIP.RU E-COMMERCE SERVICES.

В России продажи обуви растут намного медленнее, чем одежды. Это специфический товарный сегмент, со своими проблемами, главная из которых – огромное количество возвратов. Даже попав в размер (а здесь стоит учитывать не только длину стопы, но и полноту, и подъем) и подобрав подходящую модель, покупатель всегда рискует заказать не удобную для себя обувь. В итоге клиенты заказывают 3-4 пары, а выкупают в лучшем случае одну. К слову, обувь среднестатистический клиент интернет-магазина мира fashion заказывает в среднем трижды в год, в то время как одежду покупает пять раз.

Тем не менее, аналитики настроены оптимистически и выделяют несколько драйверов роста рынка обуви. Во-первых, это серьезные инвестиции в сегмент. Во-вторых, высокий спрос со стороны региональных покупателей, которые ограничены в выборе обуви. Почти 40% продаж обуви в России приходится на региональные города численностью до 1 млн человек.

В-третьих, исследователи указывают на улучшающийся сервис: обувные магазины всё чаще предлагают бесплатную доставку с возможностью примерки на дому, а также функции возврата и обмена товара. А в-четвертых, технологии виртуальной примерки постоянно совершенствуются, а значит, у покупателей все больше шансов найти в онлайне подходящую модель. Все это в сумме дает тренд к росту продаж обуви в Интернете. По итогам 2015 года, подведённым группой компаний "Обувь России", продажи по всем ее четырем онлайн-площадкам в сумме увеличились на 87%. При этом 75% интернет-покупателей обуви – женщины.

На днях о запуске интернет-магазина объявил еще один обувной бренд – Portal.