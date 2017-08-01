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Рынок OTT-видео приближается к безубыточности 12:49

Рынок OTT-видео приближается к безубыточности

Онлайн-кинотеатры в прошлом году резко увеличили свои доходы от платежей за фильмы и сериалы. Как сообщает "КоммерсантЪ", этот источник дохода рос втрое быстрее, чем выручка от рекламы. По данным издания, российский рынок ОТТ-видео в 2016 году вырос на 40% год к году до 4,8 млрд рублей. Аудитория ОТТ-видеосервисов увеличилась на 3% до 39,6 млн человек.

По данным "ТМТ Консалтинг", ранее продажа рекламы была главным источником дохода, но постепенно ее обгоняют пользовательские платежи. В 2016 году они выросли на 65% до 2,34 млрд рублей. На них уже приходится 49% в общей выручке.

Ожидается, что в 2017 году пользовательские платежи составят 3,4 млрд рублей, тогда как доходы от рекламы – 2,9 млрд рублей. Платные видеосервисы будут основным драйвером роста этого рынка, общий объем которого по итогам 2017 года составит 6,3 млрд рублей. Таким образом, рынок OTT-видео в РФ вырастет в текущем году на 31%.

Без рекламы, только за счет платы пользователей, работают два сервиса – Okko и Amediateka. Последний стал лидером по темпам роста, увеличив выручку за год вдвое, до 600 млн рублей (с НДС). Выручка росла за счет запуска новых площадок и органического развития, в первую очередь, в мобильных приложениях и на приставках операторов платного ТВ.

Доля ivi росла за счет развития платных моделей: подписной (когда пользователь оплачивает подписку) и транзакционной (когда покупает отдельный фильм). В этом году ivi ожидает рост более 50% к 2016 году.

В 2016 году на российский рынок вышли Netflix и Amazon,  однако большой конкуренции они пока не составляют: у зарубежных игроков мало локализованного контента.

Генеральный директор Okko Иван Гродецкий считает, что российский рынок онлайн-кинотеатров существует в основном за счет инвесторов, игроки пока не в состоянии самостоятельно поддерживать стабильный рост этого бизнеса. Эффективные OTT-сервисы уже близки к точке безубыточности и занимаются поиском правильного баланса между агрессивностью роста и расходами.

По мнению участников рынка, чтобы прибыльной стала вся отрасль, нужно время, но при условии правильно выстроенной бизнес-модели, активной борьбы с пиратством и развития культуры потребления лицензионного контента населением. Рынок до сих пор находится в фазе инвестиционного роста.

К ОТТ-сервисам исследователи отнесли онлайн-кинотеатры и порталы потокового ТВ-вещания, не учитывались магазины приложений iTunes и Google Play.



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