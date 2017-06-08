Россияне снова начали покупать БТиЭ

По данным исследования "Ромир" (опрошено 1,5 тыс. человек), в 2017 году россияне стали чаще делать крупные покупки, хотя и продолжают экономить на одежде и обуви. Рост спроса объясняется тем, что потребители сформировали подушку безопасности и возвращаются к обычному стилю потребления, сообщает РБК.

В апреле 2017 года 21% респондентов сказали, что из дорогих вещей за последние полгода приобретали бытовую технику и электронику, 11% – смартфоны и планшеты. Это больше, чем год назад. Тогда о приобретении данных групп товаров сообщали 13, 8 и 4% соответственно.

По сравнению с прошлым годом россияне значительно сократили число покупок лишь в двух товарных категориях – одежде и обуви – с 38 до 27%. Незначительно, на 1%, за год снизился процент респондентов, основательно потратившихся на развлечения (6%) и отдых (10%).

31% россиян сообщили, что за последнее полугодие не совершали никаких крупных трат. Это столько же, сколько год назад. В 2016 году о намерении вообще не совершать крупных покупок заявляли 39% респондентов.

По данным "Ромира", два года назад, в начале кризиса, россияне были полны решимости экономить на всем. Однако уже прошлогодний опрос показал, что в реальности они ведут себя иначе.

Экономили соотечественники лишь на одежде и обуви: планировали покупки 33%, а реально купили 27%. Крупные расходы на отдых планировали 12% россиян, реально потратились – 10%. Почти совпали планы и реальность в вопросе оплаты образования (5 и 6% соответственно), трат на развлечения (4 и 6%) и покупку мебели (6 и 8%).

По данным исследования GfK, во втором квартале 2017 года в шести из девяти федеральных округов России настроения потребителей уже в позитивной зоне. В числе таких регионов — Центральный, Южный, Урал, Сибирь, Северный Кавказ, Москва. В негативной зоне остаются Дальний Восток, Северо-Западный регион и Поволжье.

Что касается онлайна, то в нем россияне ищут низкие цены. По данным исследования PricewaterhouseCooper's, ценовой фактор назвали решающим при покупках в интернет-магазине 41% жителей Москвы и Санкт-Петербурга и 43% жителей других регионов.