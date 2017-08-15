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Россияне не планируют экономить на товарах для детей 15/08/2017

Россияне не планируют экономить на товарах для детей

Исследовательская компания GfK изучила стратегии экономии потребителей в 2017 году. В ходе очередного опроса россияне ответили, от каких товаров или услуг они готовы отказаться при ухудшении финансового положения.

Самые распространенные статьи расходов, которые сокращают россияне, – это предметы роскоши и товары длительного пользования. Также они экономят на ювелирных украшениях, путешествиях, автомобилях и недвижимости. Однако, как показывают результаты исследования GfK, с середины 2017 года по ряду секторов потребительского рынка наблюдается тенденция на снижение количества экономящих. Особенно заметно потепление потребительского климата для мебели, товаров для дома и дачи, бытовой техники и электроники. Так, почти на четверть сократилось количество желающих отказаться от покупки предметов интерьера.

Среди категорий расходов россиян, на которых они собираются экономить меньше всего, – лекарства и медуслуги, продукты питания, расходы на связь, образование, товары для детей и игрушки. Тенденции к изменениям наметились и здесь, но уже другого характера. Впервые усилился запрос потребителей на экономию в "неэластичных" категориях, таких как расходы на мобильную связь, транспорт, товары повседневного спроса.

"Очевидно, что решения, которые помогут россиянам экономить на связи, транспорте, коммунальных услугах и при покупке продуктов питания, будут в выигрыше от текущих потребительских трендов", – прокомментировал Александр Демидов, генеральный директор CEO GfK Rus.

Тенденции к "развязыванию поясов" покупателей обнаруживаются еще и в таких категориях, как одежда и обувь, товары для домашних животных, книги и журналы, косметика и парфюмерия. А вот расходы на хобби и на покупку автомобиля россияне планируют ужать еще больше. Подобное поведение потребителей имеет не только экономические причины, но и чисто психологические: люди избегают необязательных покупок, стараясь обеспечить себе некоторый финансовый резерв на случай дальнейшего ухудшения ситуации.

Данное исследование проведено среди более чем 2100 жителей РФ в возрасте от 16 лет.

Предыдущие исследования GfK показали, что жители страны научились экономить и теперь не слишком стремятся вернуться к прежним нормам потребления. Ранее исследовательский холдинг Romir выяснил, что за год увеличилась доля тех, кто ни на чем не экономит. Если год назад такой ответ давали 11% респондентов, то в этом году – 18%. То есть доля экономящих россиян сократилась с 89% до 82%.



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