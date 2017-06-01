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Российские бренды смогут загружать видеообложки для Facebook 16:30

Российские бренды смогут загружать видеообложки для Facebook

Российские бренды и компании смогут загружать видеообложки для сообществ в Facebook. Как сообщает vc.ru, видеоролик должен длиться от 20 до 90 секунд, минимальный размер обложки – 820 на 312 пикселей, рекомендованный размер – 820 на 462 пикселя. Чтобы установить обложку, нужно загрузить видео в определённом формате.

По данным агентства Paper Planes, видеообложки доступны не всем сообществам. Пока не ясно, кто получил такую возможность. Известно, что она не зависит от количества подписчиков. Видеообложки недоступны как для маленьких, так и для некоторых крупных сообществ численностью более 40 тыс. подписчиков.

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В России новую возможность уже опробовал бренд "Мираторг". Из зарубежных компаний ее используют  Mercedes Benz и Walmart.  Facebook начала тестировать динамические обложки в апреле 2017 года.



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