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"Роснефть" готова разблокировать акции "Детского мира" 15/12/2017

"Роснефть" готова разблокировать акции "Детского мира"

"Роснефть" готова вести переговоры с АФК "Система" о мировом соглашении в споре, по которому суд арестовал 52,09% акций ритейлера "Детский мир" балансовой стоимостью 33,8 млрд рублей. Как сообщил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев, условием является выплата 136,3 млрд рублей долга.

"Наши предложения по урегулированию – они остаются на столе. И никто не мешает "Системе" начать конструктивный диалог на реалистичной основе", – сказал он. Пресс-секретарь подчеркнул, что "Роснефть" не может себе позволить отказаться от решения суда по первому иску. Он был подан еще в мае. "Роснефть" потребовала от "Системы" 170 млрд рублей, но суд в августе удовлетворил требования только на 136,4 млрд рублей.

В новом иске "Роснефть" требует от "Системы" и ее дочерней "Системы-инвест", в 2009- 2014 годах владевшими 87% акций "Башнефти", 131,6 млрд рублей.

Ранее Арбитражный суд Башкирии арестовал 52,09% акций ритейлера "Детский мир" балансовой стоимостью 33,8 млрд рублей. Решение принято в рамках обеспечительных мер по второму иску "Роснефти" к АФК "Система" на 131,6 млрд рублей. Иск в суд был подан 7 декабря. Сумма иска равна размеру дивидендов, выведенных из башкирской компании в 2009-2014 годах за вычетом уплаченных налогов, пояснили ранее в "Роснефти".

В российском сегменте интернет-торговли детскими товарами компания занимает третье место с долей рынка 23,4%. Кроме того, "Детский мир" подумывает выйти на рынок Индии, а также рассматривает возможность приобретения существующих сетей офлайновых магазинов Армении.



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