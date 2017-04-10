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Ретаргетинг “ВКонтакте” учтет события 10/04/2017

Ретаргетинг “ВКонтакте” учтет события

Социальная сеть "ВКонтакте" добавила новые возможности к своему инструменту ретаргетинга. Интернет-магазины смогут показывать рекламу именно тем пользователям, которые совершили на торговой площадке определенные действия.

Демонстрировать объявления можно будет тем, кто уже взаимодействовал с вашим предложением. Для этого соцсеть ввела поддержку событий. Среди них:

  • клик по кнопке;
  • заполнение формы;
  • использование поиска;
  • регистрация на сайте.

Предполагается, что учет событий позволит создавать более точные объявления, конверсия которых будет выше, чем у обычной рекламы.

Разработчики уверяют, что список возможных событий ограничивается лишь фантазией рекламодателя (и возможностями сайта магазина по отслеживанию пользовательских действий). Более того, для ретаргетинга можно будет создавать целые последовательности. Например, отыскать жителей Нижневартовска, купивших игровую клавиатуру в ночь с субботы на воскресенье.

Для каждого события больше не придется создавать отдельный пиксель – достаточно будет создать основной. Все события полностью совместимы с Google Tag Manager, а для отправки добавлены методы в JS API.

О технических тонкостях нововведений подробнее можно узнать здесь.

В конце 2016 года соцсеть "ВКонтакте" научилась таргетировать рекламу на конкретные точки на карте и адреса.




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