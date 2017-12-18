Работу с онлайн-кассами могут облегчить

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, согласно которому от применения онлайн-касс могут быть освобождены некоторые категории предпринимателей. Как сообщает "Прайм", в поддержку упрощения режима высказались АКОРТ, АКИТ и организация малого и среднего бизнеса "Опора России".

Как отметил заместитель исполнительного директора "Опоры России" Иван Ефременков, организация поддерживает общую направленность на упрощение условий работы. Особенно болезненным этот вопрос является для сферы вендинга, где есть много технических проблем в части исполнения норм закона.

Исполнительный директор АКИТ Артем Соколов, объясняя свою поддержку законопроекта, отметил, что АКИТ беспокоит сфера интернет-торговли. В частности, речь идет о двух принципиальных моментах.

Первый – у государства может наконец появиться единый подход к фискализации всех безналичных платежей. Так, например, Соколов рассказал о том, что сейчас у продавцов есть легальная возможность не выписывать чеки на товар – продавать через банковское поручение. Уже появилось немалое количество сервисов, которые предоставляют такого рода посреднические услуги, уводя торговлю из B2C в B2B-сегмент. Таким образом, не выписывается чек с продажи, так как продавец не знает данных конечного покупателя. В новой версии закона будет предусмотрена вариативность: если данные покупателя известны, то чек выписывается и отправляется, а если нет, то он вкладывается в коробку с посылкой.

Второй момент – это возможность использовать вместо существующих счетов-фактур B2B-чеки. По мнению Соколова, пакет документов, который используется сейчас в В2В-сделках (договора, счета-фактуры, акты) может быть заменен B2B-чеком с дополнительными реквизитами. Эта возможность, по мнению специалиста, должна быть опциональной.